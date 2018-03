Hakeri napadaju: Objavili gole fotografije američke olimpijke

Mladoj američkoj skakačici u vodu Kassidy Cook (22), hakeri su navodno provalili u mobitel i objavili 33 kompromitirajuće fotografije iz privatnog albuma.

Na nekima je bivša najbolja juniorka SAD-a gola.

Kassidy je još je jedna u nizu sportašica kojoj su hakeri objavili kompromitirajuće fotografije. Prošle godine to je prošla najtrofejnija američka skijašica Lindsey Vonn, koja je zbog svega nakratko isključila sve društvene mreže.

Pojavila se priča i kako je Kassidy u pripitom stanju sama plasirala te fotografije u javnost te da se neke od njih nalaze na njezinom zaštićenom Instagram profilu.

