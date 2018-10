Halep morala otkazati završni Masters: Moja leđa nisu dobro

Prva tenisačica svijeta Rumunjka Simona Halep je u četvrtak, dva dana nakon što je otkazala nastup na turniru u Moskvi zbog hernije diska, odustala i od nastupa na Mastersu u Singapuru na kojem će se okupiti osam najboljih tenisačica svijeta od 21. do 28. listopada.

"Bilo je teško donijeti ovu odluku", izjavila je Halep. "Uvijek je teško odustati od nekog velikog turnira. Mislim da je ovo prvi put da sam to napravila. Dakle, to je bila teška odluka, ali je to dobro za moje zdravlje."

Nizozemka Kiki Bertens, 10. na WTA ljestvici, zamijenti će tako u Singapuru Halep.

