Halilović: Rekao sam 'za*ebi ti to, odlazim iz Barce'. A odlazak iz Rijeke bila je najbolja odluka

Alen Halilović (27) prošlog se ljeta pridružio nizozemskom prvoligašu Fortuni Sittard. Hrvatski nogometaš bio je šest mjeseci bez kluba nakon što je raskinuo ugovor s Rijekom, u kojoj je htio oživjeti svoju karijeru.

Halilović je stigao u Rijeku u ljeto 2022. nakon epizode u engleskom Readingu, ali na Rujevici nije pronašao sreću. Odigrao je samo 11 utakmica za Rijeku u kojim je skupio tek 483 minute i zabio jedan gol. Razdoblje u Rijeci pamti najviše po teškoj bolesti.

- To je bio težak period. U Rijeci sam dobio upalu pluća. Nisam mogao igrati dva mjeseca. Ležao sam u krevetu mjesec dana i smršavio pet kilograma - rekao je Halilović u intervjuu za The Athletic.

Foto: HNK Rijeka

Smatra kako je njegova najbolja odluka to što je napustio Rijeku.

- Kada sam se vratio, očekivali su me u najboljem izdanju. No klub je bio u kaosu, pa sam otišao. Sada to vidim kao najbolju odluku koju sam donio. Bio sam dovoljno zreo kako bih shvatio da mi je potreban mali odmor od nogometa jer mi je psihički bilo teško svaki put kada bih pogriješio ili podbacio u klubu - izjavio je Halilović.

Halilović tvrdi kako je prošlo ljeto imao i veliku ponudu iz Saudijske Arabije, koja je lovila poznate nogometaše.

- Imao sam veliku ponudu iz Saudijske Arabije jer sam dobro ime i bio sam u velikim klubovima. Htjeli su mi dati veliki novac, ali rekao sam ne zato što smatram, ako sam zdrav, da još uvijek mogu ostvariti nešto veliko. Zato sam došao u Fortunu... Nisam počeo od nule, ali je to bio novi početak - rekao je Halilović.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Otkrio je i što je pošlo po krivu u Barceloni.

- Vjerovao sam u sebe, a Barcelona je imala plan za mene. To je bila i moja greška, nisam pratio taj plan. Tottenham me htio kupiti, ali Barcelona je bila dobra za moj stil. Dominirali su u posjedu lopte i igri s loptom u nogama. Prvu sam godinu trebao igrati u Barceloni B, onda su me trebali poslati na posudbu u La Ligu, a u trećoj godini su trebali odlučiti što će sa mnom. Onda sam shvatio da nisam u planovima Luisa Enriquea.

Halilović je također dodao kako je "totalna laž" kako je njegov otac imao previše utjecaja u njegovoj odluci.

- Moj otac nije stavljao nikakav pritisak na mene. Tada je mislio da je Barcelona najbolji korak za mene, imao sam 16 godina i igrao sam samo u hrvatskoj ligi. Engleska je bila previše gruba, Tottenham me nije htio u prvoj postavi i nisu imali jasan plan.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL/RTL

Odigrao je 29 utakmica za drugu momčad Barcelone u prvoj sezoni, zabio četiri gola, debitirao za prvu momčad u Kupu kralja umjesto Adame Traorea. Poslali su ga na kaljenje u Sporting Gijon gdje je zabio pet golova i isto toliko puta asistirao. Bilo je to 2016., uoči Eura u Francuskoj.

- Trebao sam ostati još jednu godinu jer mi je stvarno dobro išlo, očekivao sam poziv na Euro s reprezentacijom, ali nije došao i Barcelona je odlučila da moram na novu posudbu. Bio sam pomalo frustriran svime, nisam htio opet ići van pa sam rekao "Za*ebi to, odlazim odavde" - rekao je Alen.