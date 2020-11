Hall prekidom poslao Silvu u mirovinu! Ontiveros sredio vrat

<p><strong>Anderson Silva </strong>na UFC Fight Nightu 181 imao je svoju posljednju UFC borbu, a u njoj ga je ipak svladao <strong>Uriah Hall,</strong> prekidom u četvrtoj rundi.</p><p>Silva (45), jedna od najvećih legendi cijelog sporta, se odlučio oprostiti nakon čak 46 profesionalnih MMA borbi na leđima. </p><p>Oba borca imala su svojih trenutaka, no Hall je krajem treće runde postao ozbiljniji, a tada je Silvu spasilo zvono. To se vidjelo i u sljedećoj rundi, u kojoj ga je Hall iz kontre pogodio desnom u bradu. Silva je tad izgubio ravnotežu, a Hall ga je još nekoliko puta pogodio te je sudac prekinuo borbu.</p><p>Talentirani <strong>Bryce Mitchell </strong>borio se protiv svog najozbiljnijeg protivnika dosad,<strong> Andrea Filija</strong>, i slavio jednoglasnom sudačkom odlukom. Sad je na omjeru 14-0, a u UFC-u mu je ovo peta pobjeda.</p><p><strong>Greg Hardy j</strong>e <strong>Mauricea Greenea</strong> izdominirao i slavio prekidom u drugoj rundi. Mogao je to završiti i ranije, svog teškaškog protivnika nalupetao je već u prvoj, ali nikako nije uspio doći bliže prekidu. Ipak, ubrzo ga je udarcima poslao na pod, i završio sve sličnim receptom kao i Hall. Greene se žalio na odluku suca Deana da prekine borbu.</p><p><strong>Kevin Holland </strong>slavio je protiv <strong>Charlieja Ontiverosa</strong> koji je sredinom prve runde sucu pokazao da ne može nastaviti borbu nakon što ga je Hall srušio. U padu je Ontiveros ozlijedio vrat te se u jednom trenutku nije mogao niti pomaknuti. Dok mu se pomagalo, jer su scene na prvu izgledale jako ružno, Holland se raspravljao s Israelom Adesanyom koji se nalazio pokraj oktogona.</p><p>Thiago Moises je slavio jednoglasnom sudačkom odlukom protiv Bobbyja Greena.</p><p> </p>