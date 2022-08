Haller neprepoznatljiv nakon kemoterapije zbog raka testisa

Napadaču Borussije Dortmund Sebastienu Halleru (28) prije mjesec dana dijagnosticiran je tumor na testisima zbog čega je morao na operaciju.

Histološki nalazi pokazali su da se radi o zloćudnom tumoru pa je nogometaš njemačkog bundesligaša morao na kemoterapiju.

Nakon nekoliko tjedana iste su na njega ostavile posljedice, a nogometni svijet iznenadio se kada se u medijima pojavila njegova fotografija.

Haller je na društvenim mrežama objavio fotografiju, a ubrzo je isto podijelio i njegov prijatelj kako bi pokazao svima da je vedrog duha te da se kao lav bori protiv opake bolesti.

Haller je u potpunosti obrijao glavu, a nedavno je ispričao kako su reagirali njegovi najbliži nakon što im je priopćio tužne vijesti.

- Supruga je bila u šoku, ali mogla se nositi s tim. Ipak, moja mama... to nije bilo isto jer majke su majke. Nazvao sam braću i sestre da budem siguran da su uz nju kada joj budem to rekao i da ne bude sama u tom trenutku. To ju je baš pogodilo - rekao je Haller.

Naime, Haller je tijekom priprema osjetio slabost nakon čega mu je otkriven rak pa je napustio trening-kamp radi liječenja.

- Sebastien će dobiti najbolji mogući tretman. Šanse za oporavak su vrlo dobre. Oporavak bi trebao trajati nekoliko mjeseci - rekao je tada sportski direktor Borussije Dortmund Sebastien Kehl.

Podsjetimo, Haller je ovog ljeta potpisao za Borussiju nakon što je prošle sezone u 44 nastupa zabio 34 gola, od čega 11 u Ligi prvaka.

