Hallo, München: Vidović briljira, dajte nam ga još jednu sezonu i dobit ćete klasu od 10 mil. eura!

Gabriel Vidović posljednji je u nizu Dinamovih junaka. Hrvatski reprezentativac do 21 godine na "oršićevski" je način zabio Varaždinu, odveo Zagrepčane do osme uzastopne pobjede. Vidović igra sjajno cijelo proljeće, u posljednje je vrijeme neizostavan član početne postave "modrih", jaka karika Sergeja Jakirovića na lijevom "wing-backu". I kako se sad čini, teško će ga netko do kraja sezone izbaciti iz udarne momčadi.

