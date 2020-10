Hamadu je Hajduk baš omiljena žrtva, Jurčević je Bjeličin jackpot

Izabrali smo najboljih 11 igrača kola. Neki su, poput Marija Jurčevića, ugodno iznenadili. Taj Slovenac mogao bi biti novi jackpot Nenada Bjelice. Ramon Mierez, za prijatelje El Toro, potvrdio je da je klasa

<p>Uh, što nam je sve ponudilo sedmo kolo HT Prve lige! Utakmica Gorice i Hajduka trajala je 101 minutu, Mislav Oršić zabio je dva fantastična gola iz slobodnjaka, Rene Poms opet je uskočio u Bjeličine cipele pa je odradio gostovanje u Šibeniku, Franko Andrijašević ponovno je zabio nevjerojatan gol, ovaj put prsima... Ma, bilo je svega.</p><p>Izabrali smo najboljih 11 igrača kola. Neki su, poput Marija Jurčevića, ugodno iznenadili. Taj Slovenac mogao bi biti novi jackpot Nenada Bjelice. Ramon Mierez, za prijatelje El Toro, potvrdio je da je golgeterska klasa, a Jiloan Hamad da mu je Hajduk omiljena žrtva...</p><h2>Momčad kola, 4-2-3-1</h2><p>Golman: <strong>Kristijan Kahlina</strong> (Gorica) - Apsolutni junak pobjede nad Hajdukom (2-1). U 101. minuti skinuo je penal Jairu, uz malu pomoć Lovrića, koji mu je kazao gdje će ovaj pucati. Ipak, rijetki pamte da je Goricu u utakmici održao sjajnim obranama jedan na jedan. Izludio je Caktaša, Jakoliša, Gyurcsa i već spomenutog Jaira. Odradio je 144. prvenstvenu utakmicu u nizu, zvali su ga Osijek i Dijon i samo je pitanje vremena kad će napraviti inozemni transfer. Možda bi i Zlatko Dalić mogao razmisliti o njemu...</p><p>Desni bek:<strong> Fran Karačić </strong>(Lokomotiva) - Postao je Tomićev 'švicarski nožić'. U Lokomotivi je počeo kao desni bek, probali su ga i na stoperu, a protiv Istre (0-0) je čak veći dio utakmice odradio na desnom krilu, nadirao je s Petrom Gluhakovićem. Prodoran, snažnog udarca i dobrog centaršuta. Možda će mu i odgovarati da je bliže golu.</p><p>Stoper: <strong> Ante Majstorović</strong> (Osijek) - Ovom čovjeku se sve greške u karijeri mogu nabrojati na prste jedne ruke. Postao je vođa osječke obrane, u pobjedi protiv Šibenika (2-0) sjajno je zaustavio neugodnog Denija Jurića i hitronogog Princa Ampema. Tko zna, možda bi Šibenik i zakomplicirao utakmicu u završnici, da Majstor, kako mu tepaju, klizećim nije blokirao mat-situaciju Nikoli Raku. </p><p>Stoper: <strong>Petar Bosančić</strong> (Istra 1961) - Splićaninu je ovo treća sezona u Istri i vidi se da je dosegao zrelost. U paru s Einarom Galileom izgleda dobro. Pulski bedem zaustavio je Marija Ćužu i Sherifa Kallakua. Mogao bi ga uskoro zvati i Alaves.</p><p>Lijevi bek: <strong>Mario Jurčević</strong> (Osijek) - Slovenac je u Osijek došao bez odštete i čini se, barem na prvu, kao pun pogodak. Ima moć ponavljanja i centaršut kao iz bajke. Kod prvog gola je asistirao Ramonu Mierezu, a njegov drugi pravi centaršut pronašao je Ndockyta, kojeg je Kvesić morao srušiti i to je bio penal. Ako Mario ovako nastavi, Talys se baš i neće naigrati...</p><p>Centralni vezni:<strong> Adam Gnezda Čerin</strong> (Rijeka) - Simon Rožman je u svom mladom sunarodnjaku pronašao pravu zamjenu za ozlijeđenog Tibora Halilovića. Klasičnog maratonca u sredini terena, ozbiljnog 'box to box' igrača, ali i prilično jakog veznjaka 'na lopti'. Adam Gnezda Čerin i protiv Slaven Belupa se dopao igrom u oba smjera, za 21-godišnjaka djeluje prilično zrelo i odgovorno, a iz početnog sastava Rijeke izbacio je i hrvatskog U-21 reprezentativca Ivana Lepinjicu. Pametnom dosta...</p><p>Centralni vezni: <strong>Arijan Ademi</strong> (Dinamo) - Zoran Mamić i u Varaždinu je rotirao svoje karike u sredini terena, priliku je sada od prve minute dobio Marko Tolić, ali trener Dinama i dalje početnu momčad ne može zamisliti bez kapetana Arijana Ademija. I to s razlogom, Ademi je (uz junaka Oršića) bio jedan od najboljih pojedinaca u Varaždinu. Kapetan je dominirao sredinom, radio na obje strane, vukao kontranapade, iznuđivao kartone. Jednostavnije, opet odigrao kapetanski.</p><p>Polušpica: <strong>Franko Andrijašević</strong> (Rijeka) - Rijeka definitivno nije ista momčad sa Frankom ili bez njega u momčadi. Rijetki nogometaši imaju takav osjećaj za gol, pa i ulazak pred suparnička vrata iz drugoga plana. No, sama pojava riječkog kapetana na terenu cijeloj Rijeci daje drugu dimenziju. I suigrači su puno sigurniji, a kada je panika - tu je Franko. Čovjek koji će uvijek zabiti. Pa ako treba i trbuhom, baš kao protiv Slaven Belupa. </p><p>Desno krilo: <strong>Jiloan Hamad</strong> (Gorica) - Iračanin je u Gorici ostao dužnik. Očekivalo se više od bivšeg igrača Hoffenheima, zabio je u 1. HNL u 34 utakmice tek četiri gola, ali čak dva Hajduku. Protiv 'bilih' je posebno inspiriran. Ustalio se sad u sastavu, trener Dambrauskas vidi ga kao kreatora igre, a stigne i zabiti.</p><p>Lijevo krilo: <strong>Mislav Oršić</strong> (Dinamo)- Hrvatski reprezentativac u Varaždinu i nije možda bio toliko raspoložen u polju, ali je oduševio iz prekida. Mislav Oršić po prvi je put u profesionalnoj karijeri zabio dva gola na jednoj utakmici direktno iz slobodnih udaraca, time riješio pitanje pobjednika u Varaždinu. A kada je pri kraju utakmice krenuo pucati i treći slobodnjak domaćem vrataru Zeleniki nije bilo svejedno. Ni blizu...</p><p>Napadač: <strong>Ramon Miérez</strong> (Osijek) - Uz njega će Osječani lakše preboljeti odlazak Mirka Marića. Prošle sezone bio je na posudbi u Tenerifeu, zabio je samo jedan gol u 20 utakmica, a 'šuškalo' se i da je nespreman došao u Osijek, da mu odlasci u restorane brze hrane nisu strani. Ipak, Miérez je odmah sve demantirao fenomenalnim igrama. Basel ili Šibenik, svejedno mu je, čovjek se uspije nametnuti protiv svake obrane.</p>