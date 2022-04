Hamilton nikada nije doživio ovakvo poniženje: Ovo je kraj

Lewis Hamilton obilježio je novu eru Formule 1. Bila je to dominacija koju nismo vidjeli od vremena velikog Michaela Schumachera. Dominacija iz utrke u utrku, nitko mu nije bio do koljena. Uostalom, došao je uz bok velikome Schumiju kada je 2020. godine osvojio sedmi naslov svjetskog prvaka i izjednačio se s njim.

Prošla godina bila je predodređena za povijest. Mogao je postati najuspješniji vozač u povijesti, dijelio ga je samo jedan zavoj od toga, ali na dramatičan način Max Verstappen ga je pretekao i uzeo mu naslov ispred nosa.

Taj bolan poraz teško će Lewis preboljeti. Ostavilo je traga na njemu i u novoj sezoni. Zbog lošeg bolida više je u boksu nego na stazi. U Bahreinu je bio treći, što je sjajan rezultat u usporedbi s ostalim utrkama. U Saudijskoj Arabiji zauzeo je deseto mjesto, a u Australiji četvrti. Potpuni debakl doživio je u nedjelju na Velikoj nagradi Emilia Romagne u Imoli gdje je bio 13. I ne samo to. Još veće poniženje bila mu je spoznaja da ga je Verstappen pretekao za cijeli krug.

- Lewis, oprosti za ovo što si morao voziti danas. Znam da je ovaj bolid neupravljiv, ne može se voziti. Ne zaslužujemo ovakav rezultat. Ovo je bila užasna utrka, ali izvući ćemo se - kazao je šef Mercedesa Toto Wolff svome vozaču nakon novog debakla.

Očito nije toliki problem u bolidu koliko u Hamiltonu. Njegov kolega iz Mercedesa George Russell je završio na četvrtoj poziciji. Britanac je bio razočaran nakon debakla u Imoli. Priznao je da nema nikakve šanse za naslov bez obzira što su tek četiri utrke iza nas.

- Ovo je vikend za zaborav. Ispao sam iz utrke za titulu, to je sigurno. Da, od titule neće biti ništa... U to nema sumnje, ali nastavit ću naporno raditi i pokušat ću sa svojim timom nekako sastaviti stvari da spasimo što se spasiti može. Ali, neće to biti lako - rekao je tužni Lewis.

Voljeli ga ili ne, malo je tužno gledati u ovakvom stanju jednog od najboljih u povijesti. Obzirom na sve što je dao ovome sportu, nije zaslužio ovakvo poniženje pred kraj veličanstvene karijere. Iako je on odustao, njegov šef se ipak nada da ova sezona nije izgubljena.

- Vidjeli smo s Russellom gdje naš bolid može biti, ali to nije dovoljno dobro. Nije dovoljno dobro za titulu, nije vrijedan svjetskog prvaka i mi jednostavno moramo popraviti bolid, podići performanse i uključiti se u borbu što prije - rekao je Wolff.

