Vozač Red Bulla Nizozemac Max Verstappen pobijedio je u utrci Formule 1 za Veliku nagradu Meksika i sada ima 19 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranog Britanca Lewisa Hamiltona.

Verstappen je do druge uzastopne pobjede i 19. u karijeri došao nakon sjajnog starta, kada je s trećeg mjesta izbio na prvu poziciju. Iskoristio je nepažnju Valtterija Bottasa i Lewisa Hamiltona te ih pretekao. Bez problema je čelnu poziciju držao do kraja utrke i zasluženo došao do nove pobjede.

Drugo mjesto pripalo je vozaču Mercedesa i aktualnom prvaku Hamiltonu, dok je treći bio domaći vozač i član Red Bulla Sergio Perez. Upravo su se njih dvojica do samog kraja borila za drugo mjesto, ali aktualni prvak uspio je izdržati i proći ciljem iza Verstappena.

Najbrži krug u utrci odvozio je u zadnjem krugu vozač Mercedesa Finac Valtteri Bottas koji je startao s pole positiona, ali nije uspio doći do bodova na 15. mjestu.

U ukupnom poretku četiri utrke prije kraja Verstappen ima 312.5 bodova i povećao je prednost ispred Hamiltona koji je drugi s 293.5 bodova.

Sljedeća utrka je za Veliku nagradu Brazila, 14. studenog.