Hamilton se zasitio? 'Ne postoji garancija da ću biti tu dogodine'

Lewis je i 93. put u karijeri pobijedio na utrci F1, s Bottasom donio naslov prvaka Mercedesu, a onda nagovijestio da je možda i vrijeme za nešto novo. 'Puno me toga oduševljava u životu izvan Formule 1', rekao je

<p>Bottas je već završio u boxu pa je Lewis bio ispred momčadskog kolege, Ocon je zaustavio bolid pokraj staze, a suci su dugo vijećali o safety caru te odlučili kako će uključiti virtualni na tridesetak sekundi. Baš onoliko koliko je bilo potrebno da ostali uspore, a <strong>Hamilton </strong>obavi promjenu guma bez problema jer je taman u tim trenutcima bio blizu boksa.</p><p>I tako je po 93. put u karijeri završio na prvom mjestu, a <strong>Valtteri Bottas </strong>je tek kasnije saznao da je od drugog kruga imao probleme s bolidom, ali zahvaljujući puknuću gume <strong>Maxa Verstappena </strong>završio na drugom mjestu. Finac nije iskoristio mogućnost odlaska na soft u posljednjih desetak krugova, a <strong>Mercedes </strong>je osvojio rekordni sedmi konstruktorski naslov zaredom, a onda je Lewis ispalio:</p><p>- Volio bih biti ovdje sljedeće godine, ali za to ne postoji sigurno jamstvo. Puno me toga oduševljava u životu izvan Formule 1, pa će vrijeme pokazati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lewis Hamilton trenira</strong></p><p>Znači li to da se trofejni Britanac zasitio Formule? Podsjetimo, Lewis nije produžio ugovor s Mercedesom, a spominje se mogućnost da <strong>Toto Wolff </strong>i on otiđu 'u paketu'. </p><p>- Pretpostavljam ako bi Lewis odlučio izaći iz Formule 1, što mislim da se neće dogoditi i nadam se da se neće dogoditi, mislim da ćemo imati prilično ludo tržište vozača - rekao je Wolff pa zaključio: </p><p>- Ali mislim da je to sve ovog trena u afektu i radi emocija, svi smo sretni, ali i vrlo umorni. I meni je isto tako. Potpuno se povezujem s njegovim osjećajem da preispituješ sebe i razmišljaš o svim ostalim stvarima koje su bitne kad se ujutro probudiš, a navečer isključiš iz svega, to su borbe s kojima se svi suočavamo.</p><p>Otvorilo bi se tad mjesto u trenutno najjačem bolidu, a možda bi se i Valtteri oslobodio 'Hamiltonove sjene'. Tko zna što nas čeka, a možda ćemo znati nešto više za dva tjedna kad je na rasporedu utrka za VN Turske u Istanbulu na kojoj Hamilton može osigurati sedmi naslov prvaka u F1.</p>