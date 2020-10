Hamilton srušio Schumachera

Hvala svima, sve ovo dugujem dečkima ovdje i u tvornici. Gurali smo granice svake godine sve više, trebat će mi vremena da se sve slegne, rekao je Lewis Hamilton nakon rekordne pobjede u Portugalu

<p><strong>Lewis Hamilton </strong>srušio je rekord legendarnog <strong>Michaela Schumachera </strong>nakon što je na <strong>Velikoj nagradi Portugala</strong> stigao do 92. pobjede u karijeri!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hamilton vježba</strong></p><p>Pilot Mercedesa slavio je ispred momčadskog kolege Finca <strong>Valtterija Botasa </strong>i Nizozemca <strong>Maxa Verstappena </strong>(Red Bull) te tako službeno postao najuspješniji vozač <strong>Formule 1 </strong>u povijesti.</p><p>- Hvala svima, sve ovo dugujem dečkima ovdje i u tvornici. Gurali smo granice svake godine sve više i bila je velika privilegija raditi s njima. Hvala Mercedesu, Petronasu i svim partnerima - rekao je Hamilton nakon rekordne pobjede pa otkrio da je u najznačajnijoj utrci karijere imao problema s <strong>ozljedom</strong>:</p><p>- Imao sam problema s desnim listom, bilo je bolno, ali uspio sam izdržati. Tu smo gdje smo. Nisam imao čarobnu kuglu kada sam odlučio doći u ovu momčad, ali trudio sam se biti bolji svaki dan, kao i svi u momčadi. Zato smo danas tu gdje jesmo i toliko smo uspješni.</p><p>Hamilton je srušio rekord <strong>Michaela Schumachera </strong>i stigao do nevjerojatne 92. pobjede u karijeri. Većini vozača uspjeh je stići do postolja, no najveći su najveći s razlogom.</p><p>- Trebat će nekoliko vremena da se sve slegne. Još uvijek sam mentalno u utrci. Još uvijek ne mogu pronaći prave riječi - rekao je za kraj.</p><p>Mercedesov vozač dostigao je Schumachera (91) na prošloj utrci u Nürburgringu. Uz rekord, Hamiltonu se smiješi i sedmi naslov u nizu jer je na stazi u Algarveu odvozio i najbrži krug, pa sada ima ogromnih 77 bodova ispred Bottasa u ukupnom poretku.</p><p>Pobjedom u Portugalu, Hamilton je dodao još jednu zemlju na svoju globalnu kartu dominacije, već je ranije pobijedio u više zemalja nego itko u povijesti ovog sporta, a Portugal, koji je danas bio domaćin F1 prvi put nakon 24 godine, bila je 24. zemlja u tom nizu.</p><p>Kako Hamilton još ne planira umirovljenje, sljedeće godine bi mogao slaviti po prvi puta u <strong>Vijetnamu </strong>i <strong>Nizozemskoj</strong>, gdje se F1 vraća nakon 1985. godine, kao i <strong>Saudijskoj Arabiji</strong>, koja bi se također po prvi puta mogla naći na kalendaru.</p>