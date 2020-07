Hannover nudi tri mil. eura za Lovrića, a Gorica kaže: Ne može! Tražimo šest milijuna eura...

Hannover je blizu dovođenja Kristijana Lovrića, ali sve ovisi o Wolfsburgu. Vukovi žele dovesti Hannoverovog napadača Lintona Maina, a klub Josipa Eleza bi sa sredstvima od tog transfera doveo igrača Gorice...

<p>Pregovor<strong>i Hannovera i Gorice</strong> oko <strong>Kristijana Lovrića</strong> (24) i dalje traju. Njemački drugoligaš nudi tri milijuna eura za usluge sjajnog Lovrića, ali iz Gorice su poručili: Ne može! Želimo šest milijuna eura, piše <a href="https://www.transfermarkt.de/vfl-und-96-feilschen-um-maina-ndash-bdquo-wenn-es-sein-muss-bleibt-der-linton-einfach-da-ldquo-/view/news/366422" target="_blank">Transfermarkt</a>.</p><p>Klub iz Turopolja jasno je poručio Nijemcima da neće pustiti svog najboljeg igrača ispod tražene cifre. No mali problem za Hannover je taj što oni za Lovrića novca nemaju, odnosno sredstva za njegovu kupnju htjeli su uprihoditi od transfera Lintona Maina. </p><p>Wolfsburg je zagrizao za mladog napadača, ali problem je isti. Hannover traži šest milijuna eura plus dva milijuna u bonusima, a Wolfsburg nudi tri milijuna eura plus milijun eura u bonusima. To je ipak premalo za klub Josipa Eleza koji zbog toga ne može krenuti u ozbiljnije pregovore s Goricom oko Lovrića. </p><p>A on je, po svemu sudeći, odigrao svoje za momčad iz Velike Gorice. Bio je dio kluba koji je senzacija HNL-a u posljednje dvije godine. Prošle sezone htjeli su ga klubovi iz Velike Britanije i Italije, ali Gorica je odbila ponude koje su iznosile tri milijuna eura. Ovaj put je ipak došlo je vrijeme za rastanak. Došao je 2018. godine i u 64 nastupa zabio 26 golova uz 16 asistencija. Gorica se pomirila s njegovim odlaskom, ne žele ga više zadržavati jer su svjesni da je prerastao HNL, ali žele zaraditi što više mogu. To i zaslužuju obzirom da znamo o kakvom igraču je riječ.</p><p>Osim Hannovera, prije dva mjeseca pisali smo o interesu Galatasaraya. </p><p>- Žuto-crveni već su kontaktirali Lovrićeva menadžera i dobili pozitivne signale. Lovrić je navodno zagrijan za transfer u Galatasaray, ali turski velikan prvo mora prodati Henryja Onyekurua (22) u Monaco - piše turski <a href="https://www.aslanarenasi.com/futbol/onyekuru-nun-halefi-kristijan-lovric-h17806.html" target="_blank">Aslan Arenası</a>.</p><p>Turci podsjećaju da je za Lovrića prošlog ljeta žarko želio<strong> İstanbul Başakşehir</strong>, ali gorički bombarder ipak je ostao u HNL-u. Ovaj put vjerojatno odlazi, ali ne u Tursku. Nego, prema svemu sudeći, Njemačku.</p>