Mnogi sportaši radovali su se nastupu na Olimpijskim igrama, no u Tokiju ih je dočekalo nešto ravno diktaturi. Olimpijsko selo smiju napustiti samo kada idu na treninge i natjecanja na kojima neće biti gledatelja, zabranjena su druženja s ostalim sportašima kao i razgledavanje grada. I tako sve do kraja Igara. No, ni nakon toga neće imati mogućnost neke slobode. Svaki sportaš će u roku od 48 sati morati napustiti Tokio.

Takva pravila, koja pomalo graniče s diktaturom, služe kako bi se smanjila mogućnost zaraze korona virusom tijekom Igara, no glas nezadovoljstva brojnih sportaša sve je jači.

Smatraju kako ovakva pravila samo štete sportašima i narušavaju im koncentraciju uoči natjecanja. A glas su podignuli i danski rukometaši. Aktualni svjetski i olimpijski prvaci su do odlaska u olimpijsko selo bili smješteni u luksuznom hotelu na otoku Okinawi. Tamo ih je dočekao sami luksuz, bazen, plaža, teretana, no Mikkel Hansen i društvu ubrzo su doznali da su 'džabe krečili'. Ništa od toga nisu smjeli koristiti.

- Moram kazati da ne vidim nikakvog smisla da se Igre održavaju pod ovakvim uvjetima. Ne razumijem. Imam dojam da se sve ovo radi samo za ljude van sporta, a na štetu sportaša zbog kojih bi Olimpijske igre i trebale postojati - kazao je ljutiti danski izbornik Nikolaj Jacobsen.

Nakon brojnih apela danskog saveza, tamošnje vlasti su im ipak dopustili korištenje bazena na sat vremena dnevno, no to im neće biti od neke pomoći jer uskoro će se morati preseliti u olimpijsko selo gdje ih čekaju rigorozna pravila. Olimpijsko selo-dvorana-olimpijsko selo.

- Rečeno mi je, a ja sam vjerovao, da će uvjeti biti nemjerljivo bolji od ovih s kojima se suočavamo na Okinawi. Da smo znali da će ovako biti, otišli bismo odmah u tokijski trening-kamp, gdje bar znamo da je kretanje strogo ograničeno i da se prati GPS-om - rekao je danski izbornik.

Danci će tako u Tokiju pokušati obraniti zlato iz Rija, a u skupini će igrati s Egiptom, Švedsko, Bahreinom i Portugalom, reprezentacijom koja je Hrvatskoj uzela vizu za Tokio.