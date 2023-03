Hanžel opovrgava Brlekovića: Nije istina da nisam smio biti u Dinamovu izvršnom odboru

Nikola Hanžel, bivši član Izvršnog odbora Dinama reagirao je na izjave Ivana Brlekovića izgovorene u TV emisiji i prenesene u članku 24sata. Zahtjev za ispravkom objavljujemo u cijelosti.

"U navedenom tekstu iznosi se slijedeće tvrdnje Ivana Brlekovića koji je predstavljen kao bivši dopredsjednik HNS-a i odvjetnik: „Jedan od tih sedam članova, sedmi član je čovjek koji je pravomoćno osuđen za gospodarski kriminal. Konkretno za kazneno djelo zlouporabe položaja u gospodarskom poslovanju. A to znači da je po Zakonu o sportu, koji je bio na snazi do 31.12.2022., u svezi sa člankom 239. Zakona o trgovačkim društvima, 2022. po sili zakona njemu prestao mandat. Tu daljnje rasprave nema. Kad vam nešto prestane po sili zakona, onda se to ne može obnoviti na nekakav način osim po proceduri koja je ponovno propisana za imenovanje na takvu funkciju. Dakle ako se promijenio Zakon o;sportu, a jest, od 1.1.2023. je novi. Onda da bi gospodin Hanžel mogao ponovno biti član izvršnog odbora, njega skupština ponovno treba imenovati. To su elementi pravne pismenosti“.

Prije svega valja reći kako kazneno djelo koje gospodin Brleković navodi „zlouporaba položaja u gospodarskom poslovanju" u Republici Hrvatskoj ne postoji niti je ikada postojalo.

Zatim valja reći kako Zakon o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) koji gospodin Brleković navodi uopće nije primjenjiv na konkretan slučaj jer GNK Dinamo nije trgovačko društvo nego udruga građana.

No čak i da GNK Dinamo jest trgovačko društvo članak 239. ZTD-a, koji gospodin Brleković navodi, i opet ne bi bio primjenjiv jer se odnosi se na upravu trgovačkih društava a gospodin Hanžel nikada nije bio članom Uprave GNK Dinamo.

Također, prema Imeniku odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, javno dostupnom na web stranici www.hok-cba.hr/imenik/, gospodin Brleković nije odvjetnik odnosno kao takav nije upisan u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore.

Netočno je da gospodin Hanžel nije mogao ili da danas ne može biti članom Skupštine i Izvršnog odbora GNK Dinamo. netočno je također da bi um mandat prestao po sili zakona.

Odredbom članka 13. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), koji je bio na snazi do 01.01.2023., precizno se navodilo koje osuđene osobe i za koja kaznena djela ne mogu sudjelovati u radu športske udruge. Isto tako, precizno se navodilo da osobe kojima je izrečena bezuvjetna kazna zatvora ne mogu sudjelovati u radu sportske udruge. Ništa od navedenog u članku 13. Zakona o sportu nije se odnosilo na gospodina Hanžela. Naime njegova uvjetna osuda postala je pravomoćna 14.12.2017. godine te se nije odnosila niti na jedno kazneno djelo opisano u članku 13. Zakona o sportu.

Novim Zakonom o sportu (NN 141/22), koji je stupio na snagu 01.01.2023., u članku 111. istoga Zakona proširen je popis kaznenih djela, odnosno osoba koje su pravomoćno osuđene za ta kaznena djela, koje ne mogu sudjelovati u radu skupštine ili drugog tijela sportske udruge. Kao i u ranijem Zakonu o sportu ništa od navedenog u članku 111. sadašnjeg Zakona o sportu ne odnosi se na gospodina Hanžela.

Dakle i po zakonu koji je bio na snazi do.01.01.2023. i po zakonu koji je 'na snazi od 01.01.2023. gospodin Nikola Hanžel mogao je i još uvijek može biti članom Izvršnog odbora i članom Skupštine GNK Dinamo.

Zaključno, posebno napominjemo kako je prema odredbama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN 143/12, 105/15, 32/17 i 53/22), članka 19. istoga, rehabilitacija za kazneno djelo za koje je gospodin Hanžel uvjetno osuđen 2017. godine nastupila 14.12.2022. godine.

Dakle, i neovisno što je prema ranije spomenutim odredbama zakona koji reguliraju sudjelovanje u radu sportske udruge, gospodin Hanžel mogao biti članom Izvršnog odbora i Skupštine GNK Dinamo on se od 14.12.2022. ima smatrati neosuđivanom osobom a svaka uporaba podataka o njemu kao počinitelju kaznenog djela zabranjena je - stoji u zahtjevu za ispravkom.

