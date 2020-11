Prema pisanju ameri\u010dkih medija predstavnici \u201cBrade\u201d su kontaktirali vode\u0107e ljudi iz kluba i priop\u0107ili da njihov klijent \u017eeli napustit Teksas, a uprava je poslala posljednju ponudu - 103 milijuna dolara za dodatne dvije godine na njegov aktualni ugovor kojim si je osigurao 133 milijuna dolara za tri odigrane sezone.\u00a0





<p>Najbolji igrač Houston Rocketsa <strong>James Harden</strong> odbio je produženje ugovora s franšizom iz Teksasa kojim bi postao prvi igrač u povijesti NBA-a s ugovorom od 50 milijuna dolara po sezoni, pa su njegov odlazak iz Rocketsa i potencijalni "trejd" s Brooklyn Netsima sve bliži ostvarenju, prenosi ESPN.</p><p><br/> Prema pisanju američkih medija predstavnici “Brade” su kontaktirali vodeće ljudi iz kluba i priopćili da njihov klijent želi napustit Teksas, a uprava je poslala posljednju ponudu - 103 milijuna dolara za dodatne dvije godine na njegov aktualni ugovor kojim si je osigurao 133 milijuna dolara za tri odigrane sezone. <br/> </p><p>Iako se pisalo i o Philadelphiji kao potencijalnom sljedećem klubu Jamesa Hardena, njemu se ipak više sviđa ideja o selidbi u Netse gdje bi udružio snage s nekadašnjim suigračem, Kevinom Durantom, i još jednom "mega zvijezdom", Kyriejem Irvingom. Trio je to koji bi "prošetao" do doigravanja, a vjerojatno i finala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mural jednom od "najvećih", Kobeju Bryantu</strong></p><p>Nema sumnje da Houston neće tek tako pustiti svog "kapitalca", koji ih dugi niz godina drži u samom vrhu ligu, ali ipak nije nijednom uspio dovesti Rocketse do NBA finala. Najbliže tome bili su u sezonama 2014./2015. i 2017./2018. kad su ispadali u konferencijskom finalu od kasnijih prvaka, Golden State Warriorsa. </p><p>U potonjoj su prilici čak imali i vodstvo 3-2, ali ni to nije bilo dovoljno protiv Curryja, Thompsona, Duranta i ostatka društva.</p><p>Harden je u NBA stigao 2009. godine i priključio se momčadi OKC-a. S Hardenom i Westbrookom tvorio je mladi i "divlji" trio, koji ipak nije uspio ništa osvojiti, pa se Harden odlučio "osamostaliti". Od 2012. je član Houston Rocketsa. Za MVP lige izabran je 2018. godine, a od 2013. godine je svaki put bio sudjelovao u All-star utakmici, dok je šest puta bio biran u najbolju petorku lige. Također je triput osvajao nagradu za najboljeg strijelca, a u sezoni 2016./2017. i za najboljeg asistenta.</p><p>Podsjetimo, NBA liga će ove godine započeti sezone tik prije Božića nakon što je prethodna sezona potrajala duže nego očekivano zbog prekida sezone uzrokovanog pojavom korona virusa.</p><p> </p>