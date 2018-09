Hazard je golčinom utišao puni Anfield, vratio se Dejan Lovren

Sjajnu utakmicu odigrali su Chelsea i do danas neporaženi u ovoj sezoni, Liverpool. Chelsea je na kraju pobijedio 2-1 zahvaljujući genijalnosti Edena Hazarda.

Iako momčadi nisu izašle u najjačim postavama, pa je tako Jurgen Klopp van prvih 11 ostavio Mohameda Salaha i Roberta Firmina, a Maurizio Sarri Edena Hazarda i N'Gola Kantea, stratezi dvaju klubova na teren su ipak izbacili svoje hrvatske adute, pa su tako i Mateo Kovačić i Dejan Lovren zaigrali od prve minute. No, glavna uloga pripala je nevjerojatnom Edenu Hazardu koji je prvo izvozao protivničke igrače pa onda i zabio eurogol za pobjedu.

Lijep se nogomet igrao od početka, a Chelsea je u 17. minuti ozbiljno zaprijetio nakon što je nevjerojatno precizno dodavanje Cesca Fabregasa Alvara Moratu ostavilo samog s vratarom, no Morata je naravno - promašio, a par minuta kasnije opet se isti igrač našao u situaciji, no vratar Liverpoola Simon Mignolet ponovno je bio spreman.

Drugo poluvrijeme također je krenulo aktivno, dobru šansu si je iskreirao, a potom je i promašio Daniel Sturridge, a za Chelsea je ponovno promašio, pogađate - Alvaro Morata! Sturridge je barem uspio na popravnom, pa je tako doveo Liverpool u vodstvo u 59. minuti!

Uspio je Chelsea međutim izjednačiti 20 minuta kasnije pogotkom Emersona, a potom je susret u korist Chelseaja okrenuo čudesni Eden Hazard pogotkom u 85. minuti te su Sarrijevi momci s pobjedom otišli u svlačionicu! Liverpoolu je ovo prvi poraz u novoj sezoni u svim natjecanjima.

Video sjajnog gola pogledajte OVDJE.

Jedna od londonskih momčadi pružila nam je pravu golijadu. Ne, ne radi se o Tottenhamu, ni o Arsenalu, već o West Hamu, koji je s 8:0 potopio jadni Macclesfield.

Već na poluvremenu je bilo 3:0, a u prvih 45 minuta zabili su Antonio, Snodgrass i Perez. U nastavku su golijadu započeli Fredericks i Ogbonna, u 60. minuti ponovno je zabio Snodgrass, a naredna dva pogotka zabija Diangana za konačnih 8:0.

Arsenal je dočekao Brentford, a topnici su na predah zahvaljujući dva pogotka Welbecka otišli mirno, no u nastavku ih je golom razbudio Judge u 58. minuti. Usprkos boljoj igri gostiju, uspjela je krhka Arsenalova obrana ipak izdržati bez još jednog primljenog pogotka, a u sudačkoj nadoknadi čak su topnici i došli do gola! Zabio je Lacazette, pa su igrači Unaija Emeryja u svlačionicu ipak otišli s pobjedom 3:1.

Nekadašnji kultni prvoligaš Stoke samo nastavlja put prema dolje... U gostima protiv Nottinghama domaćin ih je svladao s 3:2.

Golove su prije predaha zabili Osborn i Murphy, a u drugom dijelu s poslom je nastavio Lolley u 50. minuti. Nade je Stokeovim navijačima deset minuta kasnije oživio Afobe, ostao je Nottingham i s igračem manje, a Berahino je pokazao da zna zabijati i na terenu, a ne samo van njega te je Stoke došao tek na gol zaostatka, no to ipak nije bilo dovoljno te je do kraja susreta rezultat ostao nepromijenjen.

Tottenham je tek nakon penala izbacio Watford. Gosti su poveli preko Successa u 46. minuti, no Spursi rade preokret preko Allija i Lamele. Kada se činilo da će Tottenham bez previše muke proći u naredno, u tome ih je spriječio barem nakratko Capoue zabivši za izjednačenje. Potom su odmah slijedili penali, a za Spurse su zabili Min, Lamela, Llorente i Alli dok su za goste zabili Success i Hughes. Heroj raspucavanja bio je golman Gazzaniga koji je obranio penale Capoueu i Quini...