Heber je prošao liječnički! New York City je njegov novi klub

Heber Araujo dos Santos polako realizira svoj transfer iz Rijeke u New York preko Manchestera. Brazilac je prošao liječnički pregled kod medicinske službe Manchester Cityja čime je upaljeno zeleno svjetlo za let preko Atlantika i potpis na ugovor sa američkom filijalom 'građana', New York Cityjem.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Amerikanci bi vijest trebali objaviti oko 16 sati po srednjoeuropskom vremenu čime bi transfer i javno postao služben premda se radi tek o formalnosti jer i sam Heber potvrđuje da je sve riješeno i dogovoreno.

Koliko će zaraditi Rijeka? Procjenjuje se: između 2.5 i 3 milijuna eura no neće dugo biti potrebe za nagađanjima jer američka MLS (Major League Soccer) po tom je pitanju maksimalno transparentna, kao i NBA funkcionira na principu 'salary capa' tako da će svi iznosi vrlo brzo biti - javni podaci.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Heber je u Rijeku došao iz Slavena Belupa za 450.000 eura pa će Rijeka na njemu zaraditi najmanje dva milijuna eura. Heber je u godinu i pol za Rijeku odigrao 52 utakmice, zabio 27, a asistirao za 13 golova 'usput' oduševivši i kao osoba, svojim radnim navikama, blagim karakterom te nogometnim znanjem.

Rijeka je dobila 27 golova, 13 asistencija i par milijuna čiste zarade, a New York City FC dobiva i sjajnog igrača i sjajnog čovjeka!