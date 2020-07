Heber: Rijeka je najbolji dio mog života, živim u New Yorku, a čeznem za divnom Hrvatskom

<p>Ono kad si Brazilac koji ode u New York, a fali mu Rijeka... Nije baš neka jako vjerojatna situacija, ali dogodila se. Takav život živi <strong>Heber dos Santos Araujo</strong> (28). Čovjek koji je zavolio Hrvatsku jednako koliko Hrvatska njega. Silno.</p><p><strong>VIDEO: Ludi doček Vatrenih nakon finala SP 2018.</strong></p><p>U intervjuu za brazilski <a href="https://blogs.correiobraziliense.com.br/dribledecorpo/entrevista-heber-brasileiro-foi-o-artilheiro-da-era-domenec-torrent-no-new-york-city/">Correio Braziliense</a> nekadašnji napadač Slavena Belupa i Rijeke sa čežnjom se sjetio Hrvatske.</p><p>- Od ljeta 2016. do ožujka 2019. To razdoblje koji sam proveo u Hrvatskoj, posebno u Rijeci, bilo mi je možda i najljepše dosad u životu! Bio sam najbolji strijelac i najbolji igrač lige. Hrvatska je mjesto koje mi jako nedostaje. Rijeka je prekrasno mjesto. Ima plaže, ima planine. Zimi snijeg, ljeti sunce, more, plaže... A hrana fantastična. Da, Hrvatska mi jako nedostaje - kaže Heber.</p><p>Najluđe je, naravno, bilo ljeto 2018.</p><p>- Bio sam u Hrvatskoj za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji. Igrao sam za Rijeku. Ljeto, a Hrvatska igra fantastično. Kad su igrali finale spustio sam se u centar grada. I vjerujte: cijela je ta zemlja stala. Zamislite uspjeh... Država od četiri milijuna stanovnika,a u finalu su Mundijala. Svi su bili na ulicama. Svi! Hrvatska zabije, u zrak lete zastave, šalovi, boce pive, čaše, ljudi bacaju jedni druge u zrak od sreće. Svi nasmijani, svi sretni i ponosni zbog nogometa. To su prizori, slike koje pamtim i nikad neću zaboraviti - rekao je Heber.</p><p>Za Belupo je u 32 utakmice zabio deset, a za Rijeku u 52 nastupa dao 27 golova i uz to imao i 13 asistencija. U New York City FC je prodan za 2.5 milijuna eura. Kod nas je najčešće ordinirao na lijevoj polušpici, Amerikanci su mu dali 'devetku' i igra klasičnu centralnu špicu.</p><p>I naravno: obožavaju ga svi, od suigrača preko trenera do navijača. Nasmijani, uvijek dobrovoljni sjajni napadač. Hrvatska nedostaje njemu, a i on Hrvatskoj. Zarađuje milijune, ali (opće je poznata stvar): sunce njujorškog neba nikad neće grijat' k'o što kvarnersko grije...</p>