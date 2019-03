Heber se pozdravio s Rijekom, Rijeka se pozdravila s Heberom. Sjajnih godinu i pol na Kvarneru, 52 utakmice, 13 asistencija, veza za cijeli život.

No Rijeka je Heberova prošlost, vrijeme za 'centar svijeta', za New York i MLS, za: New York City Football Club.

- S jedne sam strane sretan i motiviran zbog novog izazova u karijeri. S druge strane sam tužan jer u Rijeci ostavljam puno prijatelja i lijepih uspomena - govori Heber.

- Nikada neću zaboraviti kada smo igrali protiv Olympiacosa na Rujevici i kada se u Rijeci čula himna Lige prvaka. Naravno i utakmica u Grčkoj kada sam zabio gol protiv Olympiacosa te posljednji gol protiv Lokomotive, to je bio najljepši gol u mojoj karijeri - objasnio je Heber.

Foto: nk rijeka

- Rijeka ima sve što želiš. More, planine, ako želiš snijeg imaš ga na 20 minuta od grada, od morske obale. Rijeka mi je u srcu, ostavljam puno prijatelja i pratit ću Rijeku do kraja života - rekao je Heber Araujo dos Santos.

Trajanje ugovora te konkretan iznos Rijekine zarade (cca. 3 milijuna eura) i Heberove godišnje plaće u NY Cityju bit će poznati uskoro jer Amerikanci su po tom pitanju maksimalno transparentni, a zarade sportaša i klubova su - javni podaci.

NY City FC je američka podružnica Guardiolinog Manchester Citya, a Rijeka je svom Brazilcu za rastanak poklonila video najradosnijih Heberovih trenutaka u bijelom dresu, 'Hvala ti, Binho':