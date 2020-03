Hematom se tresao: Brutalna snimka otkrila ozljede Joanne

Još se ne stišavaju dojmovi oko borbe koja je već prozvana najboljom ženskom MMA borbom u povijesti, onom između Kineskinje Weili Zhang (30) i Poljakinje Joanne Jędrzejczyk (32) prošli vikend na UFC-u 248 u Nevadi.

Zhang je pobijedila podijeljenom odlukom sudaca nakon pet iscrpljujućih rundi iz koje su obje borkinje izašle potpuno razbijene, pogotovo Joanna koja je imala ogroman hematom na glavi.

UFC je u utorak objavio spektakularne usporene snimke borbi iz Paradisea na kojima se vidi sva razornost udaraca. A pogotovo je to vidljivo iz dijelova borbe upravo Zhang i Joanne u slamka kategoriji.

- Vidite mi oteklinu, mučila me od treće runde osjetila sam kako mi pulsira. Sjajno se borila i čestitam joj. Sretna sam što smo gledateljima priuštile dobru borbu.

Zbog ozljeda zadobivenim u borbi Jędrzejczyk je dobila suspenziju do 5. srpnja i ne smije primiti nikakav udarac do 22. travnja. Bio joj je to četvrti poraz u 20. meču u MMA-u, dok je Weili obranila pojas 21. pobjedom u 22. meču. Izgubila je samo u debiju u mješovitim borilačkim sportovima još 2013. od sunarodnjakinje Meng Bo.

