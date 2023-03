Henry: Ne bih htio da mi Tudor bude trener. Tko će toliko trčati

Igor Tudor preporodio je Marseille ove sezone. Kada je došao, navijači su mu zviždali, igrači se bunili protiv njegovih spartanskih metoda i teških treninga. No, kada su se rezultati pojavili kao plod njegove čvrste ruke, Splićanin je postao obožavana figura na Velodromeu.

Rušio je i rekorde, Marseille je bio u nevjerojatnom nizu od osam pobjeda u svim natjecanjima, samo je jedna pobjeda falila da sruši rekord star 91 godinu. Sve je mirisalo na sezonu za pamćenje. Utrka za naslov prvaka, četvrtfinale kupa protiv drugoligaša Annecyja, a onda se, nažalost, pojavio ukleti ožujak. Marseille je prvo izgubio od PSG-a pa izgubio korak u borbi za naslov pa potom senzacionalno ispao iz Kupa.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

Tudorova momčad uspjela se izvaditi iz crne rupe pa nade u naslov prvaka i dalje žive. Marseille je na drugom mjestu s 59 bodova, sedam manje od PSG-a. Do kraja prvenstva je još osam kola, iako je teško vjerovati da će Parižani ispustiti tu prednost, nada i dalje postoji.

Marseille je u 28. kolu na gostovanju pobijedio Reims 2-1, a ta pobjeda posebno je zazvonila u francuskoj javnosti jer Reims je bio u nevjerojatnom nizu od 19 utakmica bez poraza u prvenstvu. I to sve otkako je na klupu došao Belgijac Will Still, trener koji se kalio na Football Manageru, a klub svaku utakmicu plaća kaznu jer još nema licencu.

'Ne bih baš htio trenirati pod Tudorom'

Foto: Jed Leicester/REUTERS

Među navijače Marseillea vratio se optimizam, a o Tudoru je pričao i legendarni Thierry Henry. Njih dvojica dijelila su svlačionicu u Juventus sedam mjeseci. Splićanin je za 'staru damu' igrao od 1998. do 2005., a Henry tijekom 1999. Došao je kao veliko pojačanje za 12 milijuna eura, no nije se baš naigrao pa je minutažu iste godine potražio u Arsenalu. Tamo je postao legenda.

- Sjećam se što nam je Tudor rekao o francuskom prvenstvu u odnosu na talijansko. Ovdje je veći naglasak na fizikalijama, igra se brzo, više je ozljeda... Tudor je rekao da morate trenirati tako da biste mogli igrati tako. Volio bih posjetiti Tudorove treninge, ali baš i ne bih volio trenirati pod njim. Treba moći toliko trčati - rekao je francuski velikan kroz smijeh.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Ishvalio je i Alexisa Sancheza koji je zabio dva gola protiv Reimsa.

- Dobro je imati igrača poput Alexisa Sancheza, koji je sposoban napraviti razliku. Uvijek je tu u presingu, povlači se, osvaja lopte, pomaže veznjacima.

