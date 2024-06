Heroj Talijana poput Del Piera: 'Imao sam njegov poster u sobi'

Hrvatska nogometna reprezentacija na svojim je dlanova imala osminu finala Europskog prvenstva. "Vatreni" su poveli u 55. minuti golom kapetana Luke Modrića, a Mattia Zaccagni je zabio u 98. minuti utakmice za 1-1. Taj je gol Talijanima donio osminu finala Eura protiv Švicarske, a ta je utakmica na rasporedu u subotu od 18 sati.

Zaccagni je nakon utakmice briznuo u plač. Zabio je svoj prvi gol za talijansku reprezentaciju. I to gol kojeg će se dugo pamtiti u Italiji, ali nažalost, i u Hrvatskoj.

- Mnoge su mi slike prošle kroz glavu. Bila je to neopisiva emocija, presretan sam. Iskreno, nisam shvaćao da je to bio zadnji udarac na utakmici. Kad je lopta došla do mene, a Calafiori ju je sjajno poslao, nisam razmišljao dvaput. Zabio sam, a onda su se svi bacili na mene. Uništili su me - rekao je junak Talijana.

Leipzig: U posljednjem trećem kolu skupine B na EURU hrvatska nogometna reprezentacija je odigrala 1-1 protiv Italije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Njegov je gol podsjetio na fantastičan gol Alessandra Del Piera u polufinalu SP-a 2006. godine za 2-0 Italije protiv Njemačke.

- Del Piero je bio moj idol, imao sam njegov poster kao dijete - dodao je Zaccagni.

Zaccagni je inače igrač Lazija kojeg je od ožujka vodio hrvatski strateg Igor Tudor koji je na kraju ipak otišao s klupe. Ugovor s rimskim klubom ima do 2029. godine, a prema Transfermarktu njegova je tržišnja vrijednost 20 milijuna eura.