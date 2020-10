Hertha tri, Lewandowski četiri! Milan razvaljuje i bez Rebića...

Četrdeseta, 51., 85. i 92. Poljak, koji se prije nekoliko dana okrunio titulom najboljeg nogometaša Europe odigrao je fantastičnu utakmicu protiv Herthe u dramatičnoj pobjedi 4-3

<p>Nogometaši Bayerna pobijedili su na Allianz Areni berlinsku Herthu sa 4-3 (1-0), a sva četiri pogotka za europske prvake postigao je najbolji nogometaš Lige prvaka u prošloj sezoni Poljak <strong>Robert Lewandowski</strong>.</p><p>Prvi od svoja četiri pogotka Lewandowski je postigao u 40. minuti, a u 51. minuti je Poljak udvostručio prednost domaćina. No, to nije obeshrabrilo gostujuću momčad koja je u sljedećih 20 minuta izjednačila. U 60. minuti Cordoba je smanjio zaostatak Herthe, a u 71. minuti Cunha je na asistenciju Piateka po drugi put svladao Manuela Neuera.</p><p>U 85. minuti je veza Mueller - Lewandowski ponovno donijela prednost Bavarcima, da bi samo tri minute poslije 20-godišnji Herthin napadač Jessic Ngankam izjednačio na 3-3.</p><p>Pobjedu Bayernu u drugoj minuti sučevog dodatka donio je Lewnadowski iz kaznenog udarca koji je dosuđen jer je upravo Poljaka u skoku na vrhu peterca povukao Mittelstadt. </p><p>U prvom nedjeljnom susretu Wolfsburg i Augsburg su odigrali bez golova, što je već treći remi za Wolfsburg na otvaranju sezone uz samo jedan postignutog pogodak, dok je Augsburg skočio na drugo mjesto.</p><p>Domaćin je bio bliži pobjedi, imao je niz sjajnih prilika, ali nije uspio izboriti prvu pobjedu ove sezone.</p><p>Hrvatski reprezentativac Josip Brekalo je odigrao cijeli susret za domaći sastav, a u 26. minuti je postigao lijepi pogodak s ruba kaznenog prostora. Međutum, sudac Felix Zwayer je nakon asistencija VAR-a poništio gol zbog zaleđa Wouta Weghorsta koji je započeo akciju.</p><p>Na ljestvici vode RB Leipzig, Augsburg i Eintracht Frankfurt sa po sedam bodova, dok je Bayern četvrti sa šest. Hertha je na 13. mjestu s tri boda.</p><h2>Milanova treća pobjeda u nizu</h2><p>Nogometaši Milana nastavljaju nizati pobjede na otvaranju nove sezone. U susretu 3. kola pobijedili su Speziju sa 3-0 upisavši i treću pobjedu.</p><p>Novi talijanski prvoligaš se odlično držao na San Siru u prvom poluvremenu, no u nastavku je Milan zabio tri gola za uvjerljivu pobjedu. Dva gola zabio je Rafael Leao (57, 78), a jednog Theo Hernandez (76)</p><p>Hrvatski reprezentativac Ante Rebić i dalje izvan stroja zbog ozljede ramena, dok je za goste igrao Martin Erlić.</p><p>U prvom od dva nedjeljna derbija Lazio i Inter su odigrali 1-1 u susretu koji je obilovao nervozom, a obilježila su ga dva crvena kartona, sa svake strane po jedan.</p><p>Gosti su poveli u 30. minuti preko Lautara Martineza, a izjednačio je Sergej Milinković-Savić u 55. minuti. U 70. minuti Lazio je ostao bez isključenog Cire Immobilea koji je udario Artura Vidala, dok je Stefano Sensi isključen u 86. minuti zbog guranja Patrica Gabarrona.</p><p>U samoj završnici susreta Marcelo Brozović je mogao donijeti pobjedu gostima, no njegov udarac s ruba kaznenog prostora završio je u vratnici. Brozović je ušao u igru u 73. minuti, dok je Ivan Perišić igrao do 67. minute.</p><p>U ranije odigranom susretu Atalanta je kod kuće dobila Cagliari sa 5-2, a hrvatski veznjak u redovima domaćina Mario Pašalić bio je strijelac pogotka u 37. minuti za 3-1, te asistent Samu Lammersu u 81. minuti za konačnih 5-2. Za Atalantu pogotke su još zabili Luis Muriel (7), Papu Gómez (29) i Duván Zapata (42). </p><p>Bila je to još jedna efikasna partija vodeće momčadi Serie A, koja je u prva dva kola svladala Lazio (4-1) i Torino (4-2).</p><p>Hrvatski veznjak Marko Rog odigrao je cijeli susret za Cagliari, a strijelci za goste bili su Diego Godín (24) i João Pedro (52). Boško Šutalo igrao je od 85. minute za Atalantu, dok veznjak Filip Bradarić, koji je u karanteni zbog covida-19, nije bio u sastavu Cagliarija.</p><p>Parma je pobijedila Veronu sa 1-0, a pobjednika je odlučio gol Jasmina Kurtiča u prvoj minuti.</p>