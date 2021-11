Veljko Mršić preživio je na klupi debakl u kvalifikacijama za OI. Teško je razdoblje iza hrvatske košarke, rane su i dalje svježe, no nema vremena za plakanje. Već u četvrtak započinje misija zvana Svjetsko prvenstvo.

Hrvatsku u četvrtak u Draženovu domu igra prvo kolo kvalifikacija za SP protiv Slovenije, a tri dana kasnije naši košarkaši gostuju u Finskoj. Za razliku od splitskih kvalifikacija, izbornik se zahvalio iskusnijim igračima i odlučio u potpunosti pomladiti reprezentaciju te se osloniti na mlade snage koji bi trebali nositi reprezentaciju u budućnosti.

Pa je tako izbornik za ovu akciju zvao čak šest debitanata, a od 15 igrača, koliko ih je završilo na kraćem popisu, samo trojica igraju u inozemstvu. Plan HKS-a je jasan, s mladim igračima želi se utabati put za budućnost i stvoriti kompetentnu reprezentaciju.

- Ekipu smo pomladili, atmosfera je jako dobra. Onako dobra vibra se osjeća, rade maksimalno. Totalno su neopterećeni i to može biti pretvoreno u prednost jer su neopterećeni nekim bivšim rezultatima i stanjima. Koliko god mana bila to neiskustvo i mladost. Imaju jedan zadatak, izaći s terena krvavih koljena. Oni su baš talentirani, Gnjidić, Prkačin, Branković. Oni svi pucaju od talenta, nemaju obaveza na leđima. Mislim da mogu odigrati jako dobro. Kad si mlad ne razmišljaš puno o glupostima, pokušavaš se dokazati i pokazati. To očekujem od njih. Svi oni napreduju. U budućnosti imamo pravo se nadati nekom pozitivnijem rezultatu nego što smo imali zadnji niz godina - kazao je na press konferenciji Dino Rađa, predsjednik stručnog savjeta HKS-a.

Već tradicionalno, izbornik u ovome ciklusu neće moći računati na naše košarkaše iz NBA lige, ali ni iz Eurolige. Andrije Žižića i Krune Simona nema jer im klubovi nisu dozvolili. Nadao se Mariju Hezonji, Velimir Perasović je pristao, no tražio se i pristanak kluba. Uniks u petak igra susret Eurolige pa je bilo jasno kako Mario neće zaigrati protiv Slovenije. Postoji šansa da se pojavi protiv Finske, no i za to su šanse minimalne.

- Igraju u petak Euroligu, Perasoviću su uzeli četiri Rusa u reprezentaciju, nema s kim trenirati. Rekao je da pošaljemo klubu upit, ali jako teško. Taj problem postoji već dugo, i ne znam koliko bi bilo koristi da na zdravu atmosferu dođe igrač koji s terena ulazi na teren. Ne poznaje dosta igrača, niti zna akciju bez obzira na kvalitetu koja je neosporna. Mislim da bi bilo više problema nego koristi. - rekao je Rađa.

Veljko Mršić odlučio se na veliki rizik. S mladim i neiskusnim igračima pokušat će izboriti Svjetsko prvenstvo, no to isto tako može biti dobitna kombinacija. Njihov talent, energija i poletnost mogli bi podignuti našu košarku na veću razinu.

- Jedna nova reprezentacija, spoj mladost i iskustva. S ciljem da ova zadnja dva prozora koja će biti u jesen 2022. i početkom 2023. da budemo najbolji mogući. Bit ćemo i sada dobri, momci rade dobro, atmosfera je odlična. Od prvog dana okupljanja to izgleda jako dobro na treningu, što se tiče zalaganja, odnosa i ponašanja na terenu i van terena Siguran sam da će nas dovesti do toga da igramo dobru košarku neopterećeni rezultatom, da budemo koncentrirani, da svaki posjed razmišljamo kao da je zadnji. Tada niti rezultat neće izostati. Igrači imaju prostora za napredak, očekujem da budemo bolji iz utakmice u utakmicu - rekao je izbornik Mršić.

Prosjek godina u našoj reprezentaciji je 22.3, a nju ponajviše podiže naš najstariji igrač i vrlo vjerojatno kapetan Pavle Marčinković (32).

- Dosta je nas koji smo prošli par ciklusa, ovo je pomlađena reprezentacija, ali ciljevi su isti. Rezultat ćemo graditi na dobroj obrani, tranziciji. S ovim mladim igračima imamo što tražiti. Igraju bitne uloge u klubovima i puni su samopouzdanja - kazao je košarkaš Zadra.

Lovro Gnjidić jedan je od onih u kojeg se jako puno uzdaju Cibona, ali i reprezentacija. Igra na poziciji playmakera koja je godinama bila kritična točka Hrvatske, a ove sezone je pokazao o kakvom dijamantu je riječ. On je jedan od onih kojima će ovo biti debi za izabranu vrstu.

- Ispunjenje sna nakon svih mlađih kategorija doći u A reprezentaciju. Ekipa je super i svi se slažemo. Ima nervoze, ali fokusiran sam i dat ću sve od sebe. Odgovornost je tu, ekipa je super, mislim da ćemo kao ekipa najviše napraviti. Slovenija? Bili su četvrti u Tokiju, sigurno najbolja ekipa u ovoj skupini, bez par igrača nisu na istoj razini. Švedska i Finska isto super ekipe. Bit će zanimljivo, ali imamo svoje šanse - rekao je Gnjidić.

Hrvatska je na pripremama za kvalifikacije za OI dvaput igrala protiv Slovenije, a u obje utakmice sudjelovao je Marčinković. Oba puta su susjedi bili bolji.

- S njima smo se susreli ovo ljeto, dio igrača neće biti nama ni njima, to je nebitno, znamo na kojoj razini igraju. Bit će zahtjevna utakmica i prilika da pokažemo što smo radili. Nadamo se dobrom ishodu.

Odakle prijeti najveća opasnost?

- Znamo kakvi su Blažić i Prepelič, jedna agresivna obrana natjerat ih da se kreču, pokušati odsjeći lopte od njih. Veća razina agresivnosti. Dovest ih u situaciju da puno razmišljaju, da donose odluke pod pritiskom. Kažnjavat će ako budemo kasnili. Treba im disati za vratom - kaže Marčinković.

Igrači su se okupili u subotu, odradili su tek nekoliko treninga pa nije bilo puno vremena za uigravanje novih akcija. A u takvim okolnostima situacija je jasna, obrana mora biti pokretač svega.

- Košarka je igra gdje je važan i napad i obrana. Igrači znaju da je obrana bitna i da bez toga nema vrhunskog rezultata. Tako je u svim sportovima. Napad može biti lošiji, obrana mora biti na maksimalnoj razini i to će nas odvesti do pravog rezultata. U prošlim kvalifikacijama za EuroBasket primali smo 60 poena u prosjeku, bili smo najbolji u tome. Imamo primjer kvalifikacija u Splitu gdje smo bili slabi u obrani, nismo izgledali dobro. Selekcija je rađena da su to igrači koji imaju potencijala, svjetlu budućnost, mogu igrati modernu košarku. Vodio sam se time, puno je tih igrača osvajalo medalje u mlađim selekcijama. Ono što je najvažnije idemo iz utakmice u utakmicu, razmišljamo da zadnja dva prozora, kada će se odlučivati plasman na SP, da imamo homogeniziranu reprezentaciju koliko toliko uigranu koja ce duži period biti zajedno i kroz godinu dana će ovi svi igrači biti na puno višem nivou. Da smo išli s iskusnijim igračima, bili bi možda bolji u startu, ali pitanje što bi bilo za godinu dana. Hoće li oni tada nastupati, u kakvoj će biti formi. To je proces u kojem treba razmišljati o budućnosti - rekao je izbornik.

Bez obzira na mladost i neiskustvo, Mršić vjeruje da ovi mladići, predvođeni nekim iskusnijim imenima, mogu do dobrog rezultata.

- Ja vjerujem u ove igrače i ono što pokazuju na treninzima. Očekujem da ćemo biti na utakmicama dobri, imamo drugu reprezentaciju, to je prva utakmica pred domaćom publikom, dosta debitanata. Sigurno da će nam dati krila i da će mladost biti prednost, a ne mana. I tako ćemo nastupiti već u prvoj utakmici.

Pred igrače ne žele stavljati nikakav pritisak. Bez obzira što je u igri Svjetsko prvenstvo, izbornik tvrdi kako ih ne želi opterećivati rezultatom kako bi se u miru razvijali.

- Igrači nisu opterećeni, to su mladi igrači. Dosta njih ima uspjeha u mlađim kategorijama, ovi stariji i iskusniji imaju iza sebe dobre kvalifikacije za EuroBasket. Nose pozitivnu atmosferu, siguran sam da će se to osjetiti u atmosferi. To što imamo da će prepoznat publika i da će napuniti dvoranu. I zajedno da ćemo napraviti dobru atmosferu na tribinama i terenu. Greške se moraju tolerirati. Nije lako u par dana skupiti njih iz šest, sedam klubova svaki s različitim sustavom igre. Treba pokušati korigirati. Obrana će biti naš forte. Moramo biti dobri, smanjiti broj laganih poena, dobiti više posjeda od protivnika. To i Slovenci žele, moramo se nametnuti. Svi ovi dečki su karakterni i motivirani. Pratit će naše zamisli i probati dati sve od sebe. Uvijek ima grešaka. Moramo ih podržati, to ne smiju biti greške iz neodgovornosti - kaže Mršić.

Bez obzira na novi zaokret, cilj je plasman na SP. Osim Slovenije, s nama su u skupini i Finska te Švedska.

- Cilj je plasman u drugi krug. Slovenija je bila četvrta u Tokiju. Puno govori samo za sebe. Moramo pogledati da nisu isti bez Dončića, bili su europski prvaci s njima i Dragićem, kada njih nije bilo nisu se kvalificirali na SP. Imaju sreće da Valencia ne igra Euroligu pa je dostupan Prepelič. Dobra je momčad, igraju dugo zajedno, iskusni su. To im je prednost u odnosu na nas. Nisu nepobjedivi, imamo svoje šanse. Trebamo dovesti njihove najbolje igrače u situaciju gdje se ne osjećaju ugodno. Pokušati ih isfrustrirati. Navesti ih da griješe iz te frustracije. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti. Dobra momčad, ali ne nepobjediva. Šveđane dobro poznajemo, igrali smo zadnji ciklus. Pobijedili smo ih oba puta. Finska je iskusna reprezentacija koja je u zadnja dva prozora pobijedila triput u četiri utakmice. Izgubili su od Srbije. Ubacili su tri mlada igrača od kojih dva igraju na visokom nivou. Dosta su iskusni. Neće biti lako igrati utakmicu tamo. Cilj je proći u drugi krug, onda ćemo razmišljati dalje - zaključio je Mršić.

Utakmica protiv Slovenije igra se u četvrtak od 20.45.