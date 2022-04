Hezonja: Nikad se neću vratiti u NBA ligu, nisu me poštovali. A košarka je tamo kao predstava

Povratak u Europu najbolja je moguća odluka koju je Mario Hezonja (27) donio u svojoj karijeri. Konačno igra onako kako i mora igrati nekoć veliki talent i peti pick na NBA Draftu.

Nakon nekoliko mjeseci neigranja, prošlu sezonu odigrao je u dresu Panathinaikosa da bi na početku ove sezone za dva milijuna eura godišnje potpisao za ruski Uniks iz Kazanja.

Statistički igra najbolju sezonu karijere. U VTB ligi prosječno zabija 18 koševa uz sedam skokova i tri asistencije. Dominirao je i u Euroligi, ali zbog ruske invazije nad Ukrajinom njegov klub je na koncu izbačen.

Hez je u razgovoru za ruski Tatar-inform pričao o svojoj karijeri pa se osvrnuo na neuspješnu petogodišnju epizodu u NBA ligi.

- Nemam želju vratiti se u NBA. Mnogo je stvari koje mi se ondje ne sviđaju. No to se ne odnosi na ljetnu ligu u NBA-u, kojom počinju pripreme za novu sezonu. To je nešto sasvim drugo - rekao je hrvatski reprezentativac.

Igrao je za Knickse, Orlando Magic i Portland, ali nigdje nije dobio pravu priliku. Ali, SAD mu je ostao u lijepom sjećanju pa se svake godine tamo vraća kako bi se pripremio za sezonu.

- Zato se svako ljeto vraćam u Ameriku i ondje se pripremam za sezonu s odličnim igračima. Ponavljam, to je sasvim druga razina. Ali ako govorimo o tome hoću li se vratiti u NBA, onda se svašta može dogoditi, ali ja se tamo ne vraćam. Nisam dobio poštovanje na terenu koje sam zaslužio. Osim toga, po mom mišljenju, košarka je u NBA-u više predstava nego igra - rekao je Hezonja.

Bio je veliki talent, očekivalo se jako puno od njega, ali nikada nije došao na tu razinu. Je li ipak bilo prerano otići u najjaču ligu s tek 20 godina?

- Mislim da nije bilo prerano za mene. Osjećao sam se prilično ugodno. Završio sam u New York Knicksima, u kul organizaciji. Ondje sam naučio brinuti se o svom zdravlju, tijelu, prehrani. Pretvorio sam se u igrača jer je to bila sasvim druga razina brige o sebi, kao potpuno druga razina pripreme - kazao je on.

Na kraju prošle sezone razmišljao je o ponudama, a onda je došla ona koja se ne odbija. Hrvatski trener Velimir Perasović pozvao ga je u Uniks. Dobio je ulogu jednu od najvažnijih ugovora i fantastičnu cifru u ugovoru.

Oživio je karijeru nakon neuspješne petogodišnje NBA epizode te pokazao da je s razlogom nosio titulu najveće nade naše košarke. Dobio je sada priliku biti nositelj u klubu koji je posljednjih godina u strahovitom uzletu. U Uniksu je dobio veliku minutažu, veliku ulogu i kontinuitet. Sve ono što nije imao u NBA ligi. A lova je ionako gotovo ista.

- Ovo mi je najbolja sezona u karijeri. U Barceloni i NBA-u bio sam vrlo mlad. Nisam uvijek bio prva violina. U Kazanu sam jako sretan. K tome, trojica naših trenera govore hrvatski jezik (Velimir Perasović, Milan Karakaš, Đorđe Varagić).

