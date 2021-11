Mario Hezonja ovog je ljeta potpisao za Unics iz Kazanja čiji su vlasnici očito odlučili odvesti klub na neku višu razinu. I dok se Euroligi dosta muče, u Baltičkoj (VTB) ligi trenutačno su vodeća momčad s pet pobjeda i jednim porazom. U nedjelju su kod kuće srušili favorizirani CSKA, a ponovno je među najboljima u pobjedničkoj momčadi bio upravo "Super Mario".

- Poznajemo se jako dugo. Trenirao me je u hrvatskoj reprezentaciji. A i bio je nevjerojatan igrač. Ne znam koliko ljudi razumiju koliko je Perasović bio dobar igrač. Primjerice, nekoliko je puta najbolji strijelac španjolskog prvenstva, znači najbolje lige Europe - nahvalio je Hezonja svog trenera i čovjeka koji je bio ključan za njegov dolazak u Kazanj.

Dugo je vremena Hezonja proveo u Americi, a onda je opet otišao daleko od doma. Adaptacija u Rusiji nije najlakša stvar, no Mariju nije teško pala. Ipak, ima nešto što ga živcira.

- Ide to jako dobro. Volim sve. Ipak, ovdje i definitivno drugačije. Što točno? Običaji, na primjer. Ne primjer, ne mogu ništa naručiti iz inozemstva. A ne naručujem bombe, nisam kriminalac, igram košarku. Naručio bih odjeću, a ne mogu - rekao je za službene stranice kluba.

Na potpis ugovora s ruskim klubom stigao je u majici s natpisom "daj mi loptu i makni se s puta", što je naljutilo njegovog trenera.

- Smatrao je da tako šaljem poruku momčadi. Ali, istina je zapravo ta da je to bila jedina majica moje veličine u mojoj kući u Hrvatskoj kad sam kretao na put. Tamo ne živim, pa i nije bilo odjeće. Nema tu neke skrivene poruke, ali ta mi se majica sviđa.

Mario nije jedan od onih sportaša koji provodi dane i noći na društvenim mrežama. Štoviše, na Instagramu ne prati baš nikoga...

- Nije me briga za druge i to mislim na onaj dobar način. Ne zanima me nečiji osobni život, ne zanima me ono što objavljuju. Kako netko živi, tko mu se sviđa, ništa mi od toga nije važno. Želim vidjeti prazan ekran kada otvorim aplikaciju. Na Instagramu ponekad pogledam automobile i pse.

Kobe Bryant ili Dražen Petrović?

- To je kompleksno pitanje. Kobe! Uff... Ma, teško je to reći, Petrović ili Bryant? Težak izbor. Za nas Hrvate ime Petrović znači isto kao Kobe za ostatak svijeta. Zapravo su na istoj razini. Na žalost veličinu drugih počinjemo cijeniti tek nakon što umru.

Iako je još daleko od mirovine, već zna što će tada raditi.

- Živjet ću negdje u šumi sa svojim psima. I nitko neće znati gdje će me naći. Bavit ću se svojim poslom. Pokušat ću živjeti u maksimalnoj izolaciji.

Što je još rekao Mario Hezonja u intervjuu za klupsku stranicu možete pogledati ovdje: