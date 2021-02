Nakon šest godina bezuspješnog lutanja NBA ligom, hrvatski košarkaš Mario Hezonja (26) vratio se u Europu. Mario je bio bez kluba od prosinca kada ga je Memphis otpustio i od tada se spominjao njegov povratak u Europu.

Postojao je interes od strane CSKA Moskve i Panathinaikosa, nekoliko NBA klubova ga je htjelo dovesti, a hrvatski košarkaš je prelomio i potpisao za grčkog velikana.

Panathinaikos je objavio na svojim stranicama kako je bivši košarkaš Portlanda, Knicksa i Orlanda potpisao do kraja sezone, a potpis je stigao praktički u zadnji čas jer je ostalo još samo nekoliko dana do roka za prijavu igrača za završnicu Eurolige.

Mario je dominirao u mlađim kategorijama te s mladom reprezentacijom Hrvatske uzeo europsko zlato i svjetsku broncu, s nepunih je 17 godina otišao put Barcelone. Izgledalo je kako će Hrvatska dobiti novog velikog igrača, na NBA draftu ga je 2015. godine kao peti pick uzeo Orlando čime je tada bio najviše rangirani hrvatski pick.

Za vrijeme svog staža u Barceloni oduševljavao je nevjerojatnim atleticizmom i zakucavanjima, bio je ogroman talent i od njega se jako puno očekivalo u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. No povremena zakucavanja i ona blokada nad LeBronom su jedino što je i pokazao za vrijeme petogodišnje ere.

Bio je prolaznik u Orlandu i Knicksima, a prije dvije godine doveo ga je Portland. Bio je igrač rotacije, prosječno dobivao 16 minuta po susretu i zabijao pet koševa po susretu. Portland mu je svejedno htio ponuditi jednogodišnji ugovor vrijedan 1,98 milijuna dolara. Pa je tako vijest o njegovoj razmjeni u Memphis došla iznenađujuće.

Kao igrač od 25 godina Hezonja se već polako bliži kategoriji košarkaša koji nikada nisu do kraja ispunili svoj potencijal u NBA ligi, a Memphis mu nije htio ni pružiti šansu.

Spominjao se povratak u Europu kako bi se trgnuo i konačno iznjedrio taj silni talent koji posjeduje. Uostalom, isto su napravili brojni igrači koji nisu uspjeli u NBA ligi pa su postali nositelji u europskim klubovima, a isto tako i hrvatski košarkaši Andrija Žižić i Dragan Bender koji su potpisali za Maccabi.

Hezonja je odlučio pratiti njihove stope te se vratio u Europu kako bi pokušao oživjeti svoju karijeru, a potpisao je za klub kojeg godinama simpatizira. Talent ima, atleticizam mu je debelo iznad prosjeka, e sad samo treba posložiti stvari na onome mjestu koje razlikuje prosječne košarkaše od vrhunskih. A to je glava.

Iako je ignorirao pozive izbornika, Hezonja je nedavno preko posrednika izrazio želju za povratkom u reprezentaciju za koju je posljednji put igrao 2016. godine.

- Prije nekoliko dana, dobio sam preko posrednika poruku da bi se Mario Hezonja želio vratiti u krug reprezentativaca. Ne želim govoriti o detaljima i imenima, ali mogu reći da su u hrvatskom košarkaškom savezu vrata svima otvorena, no isto tako i da se mora znati red i način, potvrdio nam je predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Stojko Vranković o povratku spomenutog 'Super Marija' u reprezentaciju.

Sve do danas je bio bez kluba, izbornik Mršić je ponavljao kako igrači bez kluba teško mogu do reprezentacije. No, Hezonja je pronašao novi angažman, a ako bude volje i želje s obje strane, tko zna, možda ga opet ugledamo u kockastom dresu.

- Ako se želi vratiti u krug reprezentativaca, Hezonja mora sam nazvati mene, Dina Rađu ili izbornika Veljka Mršića, a ne slati poruke preko posrednika jer je to neozbiljno i na taj način ne želim uopće komunicirati. Osobno sam ga pokušao kontaktirati više puta, ali svi pokušaji bili su bezuspješni, ali ni ja ni nitko u Savezu nismo zlopamtila i ne gazimo preko leševa. Ako Hezonja želi igrati, postoji način na koji se to može ostvariti, ali taj potez nakon svega što se događalo, on mora napraviti - kazao nam je Vranković.