Mario Hezonja (26) je šest mjeseci bio bez kluba, ali samo dvije utakmice u dva dana bile su dovoljne da pokaže o kakvoj klasi je riječ. Koja očito zbog različitih razloga nije uspjela zasjati u NBA ligi.

Hrvatski košarkaš je u utorak utrpao 21 koš Barceloni, a i sinoć je bio najbolji strijelac Panathinaikosa. PAO je izgubio od Bayern Münchena (76-71) u 28. kolu Eurolige, a Hezonja je ubacio 14 koševa te uhvatio četiri skoka za 25 minuta igre. Najbolji kod pobjednika bio je Wade Baldin s 27 koševa, a drugi Hrvat, Leon Radošević je za Bavarce zabio četiri koša uz dva skoka.

Zaista vesele ovakve partije Marija Hezonje čiji se dolazak u Europu pokazao kao pun pogodak. Dugo je vagao ponude, od kraja kolovoza nije igrao, a sada je u dva dana odigrao dvije utakmice i pokazao klasu.

Mario je došao oživjeti karijeru u Europu nakon ne baš uspješnih pet godina u NBA ligi, ali već je u dvije utakmice pokazao sav raskoš svog talenta zbog čega je, uostalom, i bio 5. pick NBA Drafta 2015. godine.

Hezonja je potpisao ugovor do kraja sezone, ali već je i sam najavio da bi tu mogao ostati duže. No mali problem je taj što Barcelona, u kojoj je igrao od 2012. do 2015. godine, i dalje polaže prava na njega pa je pitanje kako će to Grci riješiti sa Španjolcima. Kako god, u ovim okolnostima, ostanak u Europi bio bi najbolja moguća opcija.

I da, pokazao je koliko fali reprezentaciji. Nema ga pet godina, tu je opet u blizini i može biti dostupan reprezentaciji, ako to bude htio. A potreban je itekako. Olimpijski turnir u Splitu se bliži, a ne moramo ni spominjati kakvo bi to pojačanje bilo za Veljka Mršića i Hrvatsku da ovakvog jednog igrača imaju na raspolaganju. Mario je nedavno preko posrednika kontaktirao Savez i izrazio želju za povratkom nakon brojnih kontroverznih ispada. Dakle, želje i volje ima, sada samo treba sjesti za stol i realizirati.

Atleticizam i talent nikada nisu bili upitni, samo je to sve trebalo posložiti. Tek mu je 25, najbolje godine su pred njima i ima vremena doći do vrhunskog nivoa. Čini se kako će mu Europa pomoći u tome, a onda bi se, tko zna, jednog dana mogao vratiti u NBA ligi.

Kvalitetom sigurno pripada, a sada je na njemu hoće li tu kvalitetu iskoristiti i pretočiti u nešto više.

Od ostalih utakmica, Anadolu Efes razmontirao je CSKA 100-70 i nanio mu tek sedmi poraz ove sezone u Euroligi. Sjajan je bio Vasilije Micić koji je zabio 21 koš uz šest skokova i osam asistencija, Sanli je zabio 14, a kod poražene momčadi Šengelija 14 uz pet skokova. Kruno Simon imao je jako dobru rolu te je za pola sata igre zabio 11 koševa uz četiri skoka i četiri asistencije.

Uspješan je bio i Maccabi Tel Aviv koji je pobijedio Valenciju 84-72. Izraelski klub je odavno izgubio šanse za osmo mjesto koje vodi u play-off, a trenutno drži 14. poziciju s 10-13, dok je Valencia 11. s 13-14.

Najbolji kod pobjednika bio je Dorsey sa 17 koševa, dok su 14 zabili Casspi i Jones. Odličan je bio i Ante Žižić koji je za 16 minuta zabio 13 koševa uz šest skokova dok je Bender igrao nešto više te je za 23 minute zabio osam koševa uz pet skokova.