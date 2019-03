Hezonjina utakmica sezone, a Žižiću pobjeda nad Bucksima!

Sinoć su na NBA parketima igrala dvojica hrvatskih košarkaša. Jedan je poražen, a jedan pobijedio, ali obojica su bili jako dobri. Zapravo, jedan je odigrao svoju utakmicu sezone!

Mario Hezonja pokazao je Madison Square Gardenu svoje najbolje ovosezonsko izdanje. Hrvatski je košarkaš zabio 23 poena (8/13, trica 4/5) uz 2 skoka i asistenciju, ali Knicksi su očekivano pali protiv Utah Jazza i fenomenalnog 22-godišnjaka Donovana Mitchella: u 29 minuta 30 poena sa 60% šuta, 5 asistencija, 3 skoka i opet bogtepita koliko poteza za 'highlightse' večeri, tjedna, sezone...

MADE FOR NEW YORK!! 🗽❤️ pic.twitter.com/xVu3aLUGmn

Utah je u borbi za treće-četvrto mjesto NBA Zapada, a New York ostaje na dnu Istoka tj. sveukupno najgora momčad lige. U najvećem gradu cijele zemlje i na uvjerljivo najlukrativnijem NBA tržištu...

Ante Žižić i Cleveland vrhunski su iskoristili drugu uzastopnu utakmicu vodeće NBA momčadi Milwaukee Bucksa bez vjerojatnog MVP-a Giannisa Antetokounmpa. Cavsi su na poluvremenu imali 11 poena viška pa prebrodili i treću četvrtinu u kojoj ih je Milwaukee dostigao i na kraju slavili s 5 razlike.

Žižić je bio starter na centru pa u 25 minuta dao 8 koševa uz 50% šuta uz 10 skokova te po 2 asistencije i blokade. Najbolji kod Clevelanda: Collin Sexton (25) i Jordan Clarkson (23), a kod Bucksa Middleton (26p, 12s), Bledsoe (24-8-8) i B.Lopez (19-4-4).

Joel Embiid 'pojeo' je Celticse uz obilatu pomoć Jimmya Butlera. Sjajni Kamerunac je sa 37 poena i 22 skoka (rekord karijere) dominirao pod obručima, a Butler 15 od svoja 22 poena ubacio u zadnjoj četvrtini. Celticsi su na poluvremenu imali 11 razlike, Irving je igrao odličnu utakmicu (36-9-4), ali sve skupa Bostonu je bilo nedovoljno u utakmici punoj tenzija koja je završila prvom ovosezonskom pobjedom Sixersa nad Keltima.

Joel Embiid's 37 PTS and career-high 22 REB help the @sixers earn the victory at home! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/rgyKXLYRgP