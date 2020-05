Higuain ipak popustio: Vratio se u Torino, mora u karantenu...

Dok se većina nogometaša Juventusa vratila u Torino na početak treninga za nastavak sezone, Gonzalo Higuain je pak odbijao napustiti Argentinu i bolesnu majku koja je i najzaslužnija što je Gonzalo postao nogometaš kakav je danas.

Njegov ostanak u Argentini nisu najbolje prihvatili svi u upravi Juventusa jer će nakon dolaska morati u dvotjednu karantenu pa je pitanje kad će se moći priključiti treninzima i ponovno početi hvatati formu za mogući nastavak Serie A. No čini se da je argentinski napadač ipak popustio i vratio se u Torino.

Foto: Jonathan Moscrop/Press Association/PIXSELL

Pipita je viđen u poslijepodnevnim satima na aerodromu, a odmah se uputio na medicinske preglede i testiranje na korona virus nakon čega je obvezan odraditi dva tjedna karantene.

Gonzalo Higuain returns to Italy after almost TWO MONTHS in Argentina caring for his sick mother https://t.co/VAfR2FNCZf