El Arbi Hillel Soudani (33) proteklih je dana raskinuo ugovor s Olympiacosom, te je u potrazi za novim klubom. Po raznim portalima odmah se zakoprcala vijesta kako je bivši igrač Dinama trenutno u Zagrebu, ali i kako će s maksimirskih tribina pratiti sutrašnji derbi Dinama i Hajduka. No u javnost je izašla i zanimljiva špekulacija, vijest kako bi Soudani ubrzo mogao postati novi igrač Lokomotive.

- Ma to mi je prvi glas, odakle vam to? Evo, ja za to ne znam, ali možda netko drugi zna više od mene oko toga - zagonetno nam je poručio direktor Lokomotive Božidar Šikić, pa dodao:

- Nazovite me sutra, tada bi već moglo biti nekih zanimljivih vijesti.

Od ove priče nismo samo tako odustali, Soudani nam se tijekom jutra nije javljao na pozive, a onda smo "okrenuli" i broj trenera Lokomotive Jerka Leke.

- Soudani u Lokomotivi? Uh, ne znam baš ništa o tome, jučer sam pričao s direktorom Šikićem, ali njega nismo spominjali. Bilo bi lijepo da dođe, kao trener se ne bih bunio, haha. Mi smo ostali u konktaktu, čestitamo si rođendane i takve stvari, ali oko njegovog dolaska u Lokomotivu niti jednom nismo pričali. No, poznajavući njega i njegove financijske apetite, ovo mi se čini dosta nerealno - poručio nam je Jerko Leko.