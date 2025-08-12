Obavijesti

OTKRIO KAKO JE DOŠAO

Hit hajdukovac: Vozio sam se kada me nazvao Rakitić. Odmah sam stao uz cestu i stišao glazbu

Hit hajdukovac: Vozio sam se kada me nazvao Rakitić. Odmah sam stao uz cestu i stišao glazbu
Split: Sportski direktor Hajduka predstavio nove igrače | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk je iznutra još veći klub nego što možete zamisliti. Misliš da razumiješ taj klub gledajući izvana, ali kad si unutra, to je još deset puta veće nego što si zamišljao. Hajduk je već dio mene, rekao je Pajaziti

Adrion Pajaziti (22) ostavio je snažan dojam u prvim utakmicama za Hajduk. Podsjetimo, albanski veznjak ovog je ljeta prešao iz Fulhama u splitski klub. Dobio je važnu ulogu u srcu veznog reda "bijelih", a gostovao je u Hajdukovom Super Podcastu.

Otkrio je zanimljivu anegdotu o njegovom dolasku u Hajduk.

- Bio sam na Kosovu na odmoru s rođacima. Vidio sam da me zove Ivan Rakitić. Zapravo, tada sam se vozio u automobilu i odmah sam stao uz cestu da ne čuje da puštamo glasno glazbu - rekao je Pajaziti.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hajduk je oduševio i njegovog oca.

- Otac je bio na tribinama kada sam s Goricom igrao protiv Hajduka. Odmah se zaljubio u atmosferu na Poljudu. Slikao je puno fotografija i snimao. Pokazivao mi je, a ja sam rekao da sam vidio sve jer sam igrao, haha - izjavio je pa se osvrnuo na prve dane u klubu.

- Hajduk je iznutra još veći klub nego što možete zamisliti. Misliš da razumiješ taj klub gledajući izvana, ali kad si unutra, to je još deset puta veće nego što si zamišljao. Mjesec dana sam tu i uključen sam u sve. Hajduk je već dio mene. Ne znam kako da to opišem.

