HKS je prekinuo prvenstvo: Neće biti proglašen prvak...

Hrvatski odbojkaši savez je prvi u Hrvatskoj prekinuo ligu i pozicije dodijelio po aktualnom stanju na tablici. Nastavak prvenstava je i dalje u neizvjesnosti, kao i sama situacija oko korona virusa koji se sve više širi Hrvatskom. Teško je bilo reći kada će se nastaviti, a i pitanje je kada bi se stigle odigrati sve odgođene utakmice. Upravo zbog toga je i HKS donio sličnu mjeru te su poništili aktualnu sezonu.

A to znači da neće biti prvaka, kao i da nitko neće ispasti iz lige.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Zbog gospodarske situacije u kojoj ćemo se naći u rujnu ili listopadu kada trebaju započeti lige, već sada treba tražiti određena rješenja. Kako je kriza pogodila sve, sigurno je da će se isto reflektirati na sport. Samim time, želimo da nam eventualne izmjene u sustavu natjecanja budu lakše i dostupnije kako bi se košarkaški klubovi mogli bolje i kvalitetnije pripremati za iduću sezonu - rekao je predsjednik hrvatskog košarkaškog saveza Stojko Vranković.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Klubovi su odgodili sve aktivnosti do daljnjega, a čini se da će tako biti sve do kraja srpnja kada bi trebale započeti pripreme za novu sezonu. Cibona tako neće imati priliku braniti naslov, a prvo mjesto je nakon 21. kola držao Zadar. ABA liga je i dalje pod upitnikom, ali velika mogućnost je da će i tamo doći do prekida sezone, ali još nije jasno na koji način će proglasiti prvaka i tko će ispasti iz lige obzirom na to da je do kraja regularnog dijela sezone ostalo još jedno kolo.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Zbog sprječavanja širenja nCoV bolesti (virus COVID-19), sukladno preporuci Civilnog stožera Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza je putem elektroničke sjednice donio Odluku o prekidu svih košarkaških natjecanja i završetku natjecateljske sezone 2019/2020 .

U ligama koje vodi Hrvatski košarkaški savez neće se proglasiti prvak niti određivati poredak, a u sezoni 2020/21 u svakoj pojedinoj ligi nastupiti će isti klubovi koji su nastupali u sezoni 2019/20.

Vodstvo HKS-a, Komisija za sustav natjecanja te predstavnici klubova i ostalih košarkaških udruga posljednjih su tjedana bili u dnevnom kontaktu te je nakon ekstenzivnih konzultacija Upravnom odboru HKS-a upućen prijedlog odluke koji je jednoglasno prihvaćen.

Ova se odluka može, ovisno o budućim okolnostima, uputama i preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite ili sukladno eventualno donesenim promjenama u sportskim aktima, djelomično promijeniti o čemu će biti donesena pravodobna nova odluka.

Naime, s obzirom na izgledno tešku gospodarsku situaciju koja očekuje sve klubove i košarkaške djelatnike, HKS je danas, 1. travnja, uputio molbu za promjenama u Zakonu o sportu Središnjem državnom uredu za šport i Hrvatskom olimpijskom odboru, a vezano uz promjenu sustava natjecanja u izvanrednim okolnostima. Zakon o sportu propisuje kako se sustav natjecanja mora donijeti najmanje jednu godinu prije početka primjene tog sustava, a kako su sva sportska natjecanja, pa tako i košarkaška, stala te, shodno tome, dolazi do raskida ugovora između klubova i igrača, ali i ostalih sportskih djelatnika, uključivši i trenere, fizioterapeute, administrativno osoblje, ali i ono najvažnije – ugovora kojima se klubovi i ostale sportske udruge financiraju, nije izgledno da će se moći poštivati sustav natjecanja koji je trenutno na snazi.