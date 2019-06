Hm, da vidim što pišu o meni: Klopp uhvaćen kako gugla sebe

Jurgen Klopp zaista je čovjek osebujnog karaktera, a to je dokazao više puta. Nijemac je iz drugog pokušaja uspio dovesti Liverpool do toliko željene lige prvaka, a sada može u miru uživati u odmoru do početka priprema za novu sezonu.

Foto: Twitter

Nakon fantastične proslave titule na ulicama Liverpoola i proživljenog mamurluka, Klopp se sa svojom suprugom uputio na odmor, a uhvaćen je na aerodromu. U ispunjavanju dosadnog čekanja leta, Jurgen je odlučio malo pronjuškati što to ima novog na internetu, a onda istražio i što se se to piše o njemu pa je guglao - samog sebe, u čemu ga je uhvatio jedan navijač! Naravno, koliko ima vijesti o njemu, vjerojatno bi mu trebalo nekoliko sati da pročita to sve. Medijski stupci puni su njegovog imena nakon naslova, ali i nakon njegovih reakcija na proslavi kada je prvo igrača Brewstera zalio pivom, a onda i skoro pao s busa.

Foto: Twitter

Logično. nitko ne može ostati imun na razne pohvale medija nakon velikog uspjeha, a tako ni Nijemac koji stvorio od Liverpoola mašineriju kojoj nije problem ni stići zaostatak od 0-3 protiv Barcelone. Unio je u Redse svoju prepoznatljivu karizmu i tonalitet koji nitko ne može nadmašiti.

Liverpool izgleda tako moćno, a možete misliti kako će tek izgledati ako dovedu koje pojačanje, a najviše se priča o mladom De Ligtu koji je jako blizu dolaska na Anfield. Njega žele brojni velikani, ali plus Liverpoolu je taj što za njih igra najbolji stoper svijeta Van Dijk, a mladi dragulj Ajaxa navodno želi zaigrati s njim.