HNL na pragu rušenja rekorda: Utakmice ove sezone gledalo je gotovo milijun gledatelja...

U nedjelju nas očekuje rasplet nikad uzbudljivijeg HNL-a. Tri momčadi bore se za naslov, a čak četiri utakmice igrat će se u istom terminu. Dinamo i Varaždin sastaju se na Maksimiru, Rijeka na Rujevici dočekuje Slaven, Hajduk gostuje kod Šibenika, a Osijek i Istra igraju na Opus Areni. Sve utakmice počet će u 17 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Rakitić se oglasio: 'Nisam donio odluku. Još ima posla prije nego što objesim kopačke o klin...' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Ova sezona ući će u povijesne knjige kao najgledanija kada je riječ o Hajduku. U posljednjih 50 godina nikad više gledatelja u prosjeku nije pratilo utakmice splitskog kluba. Navijači su srušili rekord iz sezone 1974./75., kada je prosječna posjećenost iznosila 20.294 gledatelja. Tada su u jugoslavenskoj ligi na vrhu po gledanosti bili Hajduk i Dinamo, s prosjekom od 19.529 gledatelja. Ove sezone Poljud je nadmašio te brojke. U 18 domaćih prvenstvenih utakmica prosjek gledatelja iznosi 22.028, a kada se dodaju i dvije utakmice kvalifikacija Konferencijske lige (protiv HB Tórshavna i Ružomberoka), prosjek raste na 22.454 gledatelja.

Osim što je Hajduk oborio rekord star 50 godina, HNL je vrlo blizu i rušenja ukupnog rekorda po broju gledatelja na stadionima. Do sada je rekordna bila sezona 1992./93 kada je na hrvatskim stadionima bilo preko milijun gledatelja, 1.006,350 gledatelja, ali bila su to vremena bez brojača, bez službenih brojki, kad se posjeta procjenjivala odokativno. Policija je objavila da je do 34. kola (nakon čega se odigralo još jedno) utakmice HNL-a pratilo 925.570 gledatelja.

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Do kraja 34. kola SuperSport HNL-a na stadionima je bilo gotovo milijun gledatelja (925.570), a angažirali smo više od 20.000 policajaca (20.870). Zabilježili smo 95 incidenata, više od 600 nasilnih događaja (214 unutar stadiona, 412 izvan stadiona) i korištenje više od 5000 pirotehničkih sredstava. Među 853 prekršitelja zakona, čak 201 bio je maloljetan, najčešće zbog posjedovanja i uporabe pirotehnike. Posebno su zahtjevne bile utakmice visokog rizika — tijekom sezone 2024./2025. odigrali smo ih devet, a pratilo ih je 172.775 gledatelja. Za njihovo osiguranje angažirali smo gotovo 5000 policajaca, što čini petinu ukupnog angažmana policijskih snaga i gledatelja tijekom prvenstva. Osiguranje jedne utakmice često zahtijeva angažman oko 700 policajaca, a ukupan broj službenika tijekom putovanja navijača nerijetko prelazi i 1000 po susretu", stoji u priopćenju.