<p>Nakon obavljenog testiranja cijele momčadi i stručnog stožera HNK Gorice potvrđena je zaraza korona virusom kod 13 igrača te tri člana stožera. Svi zaraženi odmah su upućeni u samoizolaciju. Nasreću, svi se trenutačno osjećaju dobro i nemaju izražene simptome, objavio je velikogorički prvoligaš na službenoj stranici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja za Kristijana Kahlinu</strong></p><p>Korona je načela Goričane uoči prošlotjedne utakmice s Dinamom, tada je bio samo jedan slučaj, no sada se sve rasplamsalo. Odgođena je već utakmica 10. kola Gorice i Rijeke, ali i protiv Varaždina koja je na rasporedu bila 30. listopada.</p><p>Sukladno propisima HNS-a i odluci Natjecateljske komisije HNS-a, povjerenici natjecanja mogu odgoditi pojedinu utakmicu u slučaju da u samoizolaciji bude šest ili više igrača istoga kluba. Prema odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima i Propozicija natjecanja odgođene utakmice moraju se odigrati u prvom mogućem slobodnom terminu, ističe Gorica.</p><p>U devetom bi se kolu tako trebale odigrati samo dvije utakmice, <strong>Varaždin</strong> - <strong>Slaven Belupo</strong> (petak, 18 sati) te <strong>Šibenik</strong> - <strong>Dinamo</strong> (nedjelja, 15 sati). Dakako, ne dođe li do novih loših epidemioloških vijesti...</p><p>Još ranije odgođene su utakmice utakmice Rijeka - Hajduk, Slaven - Lokomotiva, Dinamo - Rijeka (zbog europskih obaveza Hajduka, Lokomotive i Rijeke) te Osijek - Lokomotiva te sada Lokomotiva - Hajduk, Gorica - Rijeka, Istra 1961 - Osijek i Varaždin - Gorica zbog korona virusa</p><p>Lokosi, Riječani i Goričani će, dakle, morati odigrati čak tri utakmice u nekom kasnijem terminu, a Hajduk i Osijek po dvije. Povjerenik za natjecanje Josip Brezni imat će pune muke posla kako nagurati (zasad) sedam odgođenih utakmica do 19. prosinca, kad bi trebao završiti jesenski dio prvenstva.</p>