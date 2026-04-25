Komentari 0
HNL sutkinja u samom vrhu! Sudi polufinale Lige prvakinja

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
HNL sutkinja u samom vrhu! Sudi polufinale Lige prvakinja
Ivana Martinčić postala prva glavna sutkinja u povijesti Prve HNL | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ivana Martinčić ponovo u akciji! Sudit će polufinale Lige prvakinja između Bayerna i Barcelone, potvrđujući svoj status među elitom europskog suđenja

Najbolja hrvatska sutkinja Ivana Martinčić dobila je još jedno veliko priznanje Uefe. Nakon što je prošle sezone sudila finale, ove godine vodit će prvu polufinalnu utakmicu Lige prvakinja između nogometašica Bayerna i Barcelone, čime ponovno potvrđuje svoj status u samom vrhu europskog suđenja.

Utakmica visokih tenzija igra se danas od 18.15 na minhenskoj Allianz Areni. Barcelona u dvoboj ulazi kao izraziti favorit i jedna od najdominantnijih ekipa posljednjih godina, s ambicijom povratka trofeja koji im je prošle sezone u finalu uskratio Arsenal. S druge strane, Bayern se nada iskoristiti domaći teren kako bi napravio ključan korak prema svojem prvom naslovu u povijesti.

U tako važnom susretu Martinčić će pomagati Ivona Pejić i Maja Petravić, dok će u VAR sobi biti iskusni Ivan Bebek uz kolegicu iz Srbije Jelenu Cvetković. Kontinuitet ovakvih delegiranja pokazuje ogromno povjerenje koje krovna europska nogometna organizacija ima u Koprivničanku.

U rujnu 2021. ispisala je povijest kao prva žena koja je sudila utakmicu Prve hrvatske nogometne lige, i to dvoboj između Gorice i Hrvatskog dragovoljca. Samo dva mjeseca kasnije postala je i prva Hrvatica koja je sudila jednu međunarodnu seniorsku utakmicu za nogometaše, kvalifikacijski susret za Svjetsko prvenstvo između Njemačke i Lihtenštajna. U HNL-u je sudila šest puta.

Komentari 0
