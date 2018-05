HNL završnica: Istra ili Cibalia ispadaju, Dinamo blizu naslova

Rudeš je preživio svoju debitantsku sezonu u prvoligaškom društvu, pa će nogometaši Josea Manuela Aire i sljedeće sezone igrati u elitnom rangu hrvatskog nogometa. Istra 1961 i Cibalia poraženi su, od Hajduka i Osijeka, u dvobojima 34. kola, pa je tako postalo jasno kako će netko od njih sljedeće sezone biti drugoligaš. I tu je baš sve otvoreno.

Borba za naslov prvaka i nije tako napeta, Dinamo je bez obzira na poraz od Lokomotive nadomak još jednog naslova prvaka. No, u kojim kombinacijama do titule mogu Rijeka i Hajduk? Pogledajmo!

Borba za ostanak spala na dva kluba

Cibalia je ipak u nešto težoj poziciji. Vinkovčani dva kola prije kraja imaju bod manje od Puljana, ali su slabiji i u međusobnim susretima. Dva su ovosezonska ogleda (0:0, 1:1) Cibalije i Istre završena bez pobjednika, dok je svaka momčad upisala i po jednu gostujuću pobjedu. No, dok je Cibalia 'na strani' slavili 1:0, Puljani su u Vinkovcima pobijedili s 4:1...

Nogometaši Davora Rupnika tako za Istrom zaostaju dva boda, budu li ove momčadi na kraju sezone bodovno izjednačene - zbog međusobnih susreta ispast će Cibalia. A Vinkovčani u preostala dva kola imaju i puno teži raspored. Cibalia će prvo na svom travnjaku dočekati Rijeku, a onda u posljednjem kolu gostovati kod Lokomotive. Razigrane momčadi Gorana Tomića koja je u zadnja tri kola pobjeđivala Osijek, Rijeku i Dinamo...

Puljani će u 35. kolu put Koprivnice, a u tom dvoboju Darko Raić-Sudar neće moći računati na kartoniranog lidera - Aljošu Vojnovića. Puljanima nadu nudi posljednje kolo i dolazak Rudeša na Aldo Drosinu. Rudeš je osigurao prvoligaški ostanak, pa sada u završnici sezone mogu svima mnogima pomrsiti račune. Prvo Dinamu u borbi za naslov, a onda i Istri u borbi za ostanak. Uglavnom, u posljednja dva kola bit će uzbudljivo, a "pole position" danas ima - Istra...

Raspored do kraja prvenstva

35. kolo

Slaven Belupo - Istra 1961

Cibalia - Rijeka

36. kolo

Lokomotiva - Cibalia

Istra 1961 - Rudeš

Međusobne utakmice Istre1961 i Cibalije

Istra 1961 - Cibalia 0:1

Cibalia - Istra 1961 1:4

Istra 1961 - Cibalia 0:0

Cibalia - Istra 1961 1:1

Dinamo koračić do naslova

Borba za naslov nije toliko dramatična, Dinamu do nove titule trebaju tek dva boda. I to je to, modri ovise sami o sebi, a do kraja sezone nogometaši Nikole Jurčevića gostuju kod Rudeša, pa u Maksimiru dočekuju zaprešićki Inter. Teško je očekivati da će Dinamo prosuti takvu prednost, pa u samom finišu svojim konkurentima dozvoliti ikakvo iznenađenje...

Rijeka, želi li naslov prvaka, u zadnja dva kola mora skupiti pet bodova više od Dinama. Upisati obje pobjede (Cibalia i Hajduk), pa se nadati kako će Dinamo protiv Rudeša i Intera dohvatiti tek jedan bod. Zagrepčani su u bolji u međusobnom omjeru od Rijeke (zbog postignutog gola više u gostima), pa hrvatski prvak za potencijalnu obranu naslova mora na kraju imati bod više od Dinama.

A Hajduk? E to je već - viša matematika.

Dinamo bi u zadnje dvije utakmice morao upisati dva poraza (Rudeš i Inter), Rijeka bi smjela u 35. kolu kod Cibalije uzeti samo jedan bod, a Hajduk do kraja sezone u dva derbija upisati dvije pobjede. Pobijediti Osijeka na Poljudu, a onda i Rijeku na Rujevici...

Hajduk i Rijeka za sada su u borbi za drugo mjesto, a tu je hrvatski prvak (za sada) bolji u međusobnim dvobojima. Svaka je momčad do sada upisala po jednu pobjede, a jedan je njihov ogled završen bez pobjednika. No, Rijeka je do sada postigla tri, a Hajduk dva gola. Tu je i dalje sve otvoreno, a puno toga će ovisiti o njihovom međusobnom ogledu i zadnjeg kola...

Raspored do kraja prvenstva

35. kolo

Rudeš - Dinamo

Hajduk - Osijek

Cibalia - Rijeka

36. kolo

Dinamo - Inter

Rijeka - Hajduk

Međusobne utakmice

Rijeka - Dinamo 0:2

Dinamo - Rijeka 3:1

Rijeka - Dinamo 4:1

Dinamo - Rijeka 0:1

Dinamo - Hajduk 3:1

Hajduk - Dinamo 2:2

Dinamo - Hajduk 0:1

Hajduk - Dinamo 1:2

Hajduk - Rijeka 0:2

Rijeka - Hajduk 1:2

Hajduk - Rijeka 1:1

Rijeka - Hajduk ?