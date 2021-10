Nakon Luke Sučića, Hrvatska je dobila još jednog dijamanta iz dijaspore. Godina je ovo iz snova za mladog hrvatskog nogometaša Josipa Stanišića (21) koji je u travnju debitirao za prvi sastav Bayern Münchena, a ove sezone postao važan kotačić momčadi Juliana Nagelsmanna.

Stanišić je odigrao osam od 11 utakmica i oduševio navijače bavarskog kluba, a sve je začinio poziv Zlatka Dalića u reprezentaciju Hrvatske. Htjela ga je i Njemačka, ali za talentiranog Josipa nije bilo dvojbe. Srce kuca samo za Hrvatsku.

Priliku za debi Stanišić će imati u listopadu kada Hrvatsku čekaju susreti protiv Cipra i Slovačke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Prirodna pozicija mu je ona na stoperu, može igrati i zadnjeg veznog, ali trener Bayerna ga, baš kao i Dalić, vidi na poziciji desnog beka. Zbog ozljede Josipa Juranovića, debitirat će već protiv Cipra, što je najavio i sam izbornik.

Hrvatski nogometaš živi najljepše dane svoje mlade karijere, a tim povodom dao je intervju za Bayernovu službenu stranicu. Za bavarskog velikana debitirao je u travnju ove godine kada je odigrao cijeli susret protiv Union Berlina (1-1).

- Bilo je to veliko iznenađenje i zaista nisam računao na to. Na sreću, tadašnji trener Hansi Flick mi je na dan utakmice rekao da ću igrati, a ne dan prije. U tome slučaju sigurno ne bih mogao spavati. Bio sam jako nervozan, ali to je bilo ništa u usporedbi s mojim ocem. Mama nije mogla u miru sjediti.

Jedan je od rijetkih igrača koji se iz mlađih kategorija probio u prvu momčad Bayerna...

- Iznad svega, potreban je naporan rad i puno strpljenja. Nemaju svi tako izvanredan talent poput Jamala Musiale, na primjer da sa 18 godina može odmah u prvu momčad. I, naravno, potrebno vam je malo sreće da biste bili na pravom mjestu u pravo vrijeme. Ako vam se ukaže prilika, ne smijete se živcirati nakon loše utakmice, morate vjerovati u sebe.

Mladi Hrvat je u Bayern stigao 2017. godine. Prošao je mlađe kategorije, kalio se u drugoj momčadi Bayerna, a prvi put je priliku u prvoj momčadi dobio 2019. godine kada ga je Niko Kovač vodio na pripreme. No, morao se probijati kroz drugu momčad i dokazivati se na treninzima. Sve do ove sezone.

- Mislio sam da ću prije godinu dana ući u prvu momčad. Ali, činjenica da ću to napraviti u Bayernu, to sam shvatio tek na pripremama. Imao sam sreće jer nije bilo igrača koji igraju za reprezentaciju pa sam igrao svaku prijateljsku utakmicu. Kad sam osjetio povjerenje trenera, postalo mi je jasno da mogu uspjeti ovdje. Nisam netko tko ima prevelika očekivanja. Želim nastaviti napredovati, a zatim biti prva opcija za trenera ako je netko ozlijeđen ili mu treba odmor.

Stanišić je po prirodi stoper, može igrati zadnjeg veznog, ali Nagelsmann ga vidi na desnom beku kao zamjenu za Benjamina Pavarda. Već protiv Cipra će na toj poziciji zaigrati u dresu Hrvatske. Je li zadovoljan svojim predstavama?

- Kakav će igrač biti na beku, to ovisi o njemu. Alphonso Davies je baš opasan prema naprijed s nevjerojatnom brzinom koju ima. Zato on to mora što češće koristiti. U usporedbi s njim, ja sam 'odgajan' kao branič i obrana je moja najjača točka. Uključujem se u napade samo ako je to moguće i ima smisla. Morate vjerovati vlastitim snagama i ne pokušavati kopirati nikoga drugoga.

Lahm mu je idol iz djetinjstva, Pavard uzor od kojeg uči, a obožavao je i neke legende Bayerna.

- Tko mi je idol? U ovome trenutku Benjamin Pavard. Opasniji je od mene u napadu, ali uvijek je u obrani na pravome mjestu. Philipp Lahm bio je moj idol dok sam kao dijete gledao treninge. Mislim da on na nijednoj utakmici u karijeri nije dvaput pogriješio. Kada sam bio dijete, cijela moja soba bila je puna plakata Francka Ribéryja, Arjena Robbena i Bastiana Schweinsteigera. Imao sam i Bayernovu posteljinu. Još uvijek je imam, ali je više ne koristim.

Stanišić je rođen u Münchenu, ima njemačko i hrvatsko državljanstvo. Nijemci su ga htjeli, borili su se za njega i HNS te izbornik Dalić, nisu htjeli izgubiti takvog dijamanta. Josip je bio jasan: 'Moje srce kuca samo za Hrvatsku'.

- Moja obitelj dolazi iz Slavonskog Broda, grada na istoku Hrvatske. Ostvarenje sna za mene je igrati za Hrvatsku. Hrvatski nogometni savez i izbornik Zlatko Dalić mjesecima su naporno radili na tome da me dobiju i daju mi ​​neku perspektivu. Zaista se veselim izazovu - zaključio je Stanišić.