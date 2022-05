HNS objavio cijene ulaznica za Ligu nacija: Odlazak u Dansku koštat će vas bogatstvo...

Gotovo tri mjeseca nakon prvog okupljanja ove godine i priprema u Kataru, hrvatski reprezentativci opet će se okupiti u lipnju ususret Lige nacija. Zbog Svjetskog prvenstva u Kataru koje počinje u studenom, Hrvatska će u lipnju u deset dana odigrati čak četiri utakmice, a HNS je objavio i cijene ulaznica.

Novo izdanje Lige nacije otvaramo 3. lipnja utakmicom protiv Austrije koja će se igrati u Gradskom vrtu. Prodaja ulaznica za sve četiri utakmice organizirana je isključivo putem interneta i to po sljedećim cijenama:

Cijene ulaznica u pretprodaji do 2. lipnja:

Cijene ulaznica na dan utakmice:

Samo tri dana kasnije na Poljudu ćemo ugostiti svjetske prvake i prošlogodišnje osvajače Lige nacija Francuze. Baš nikada ih nismo pobijedili, a sada će Dalićevi izabranici pokušati napraviti to na krcatom splitskom stadionu. Cijene ulaznica su sljedeće: Zapad sredina: 200 kn, Zapad: 150 kn, Istok sredina: 120 kn, Istok: 100 kn, Sjever/Jug: 80 kn

Cijene ulaznica u pretprodaji do 5. lipnja:

Cijene ulaznica na dan utakmice:

Četiri dana kasnije Hrvatsku čeka prvo gostovanje i to susret protiv Danske. A tko želi na utakmicu, novčanik će mu 'vrištati'. Ulaznice za hrvatski navijački sektor koštaju čak 410 kn. Ukratko, utakmica na Parken stadionu uz sve ostale troškove koštat će vas pravo bogatstvo.

A 13. lipnja Hrvatska gostuje kod Francuske na Stade de Franceu i cijene su više nego prihvatljive svima. Za hrvatski navijači sektor koštaju 120 kn.

Prodaja ulaznica uključuje e-ulaznice koje kupac treba preuzeti sa svojih korisničkih stranica i ispisati na svome pisaču, a pravo na kupovinu imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka.

Jedna osoba može kupiti najviše četiri (4) ulaznice. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugim navijačima za koje kupuje ulaznice pri čemu drugi navijači ne moraju nužno biti državljani Republike Hrvatske.

Rok za kupnju ulaznica putem interneta za domaće utakmice Vatrenih u Osijeku i Splitu traje do početka utakmice ili do rasprodaje svih ulaznica. Prodaja ulaznica za utakmicu Danska - Hrvatska u Kopenhagenu traje do 26. svibnja u 12:00 sati, a za utakmicu Francuska - Hrvatska u St. Denisu do 29. svibnja u 12:00 sati.



Najčitaniji članci