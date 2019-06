HNS oštro odgovorio Ćustiću: Vrijeđate uspomenu na sina...

Zadar odnedavno nije drugoligaš i to zato jer nije dobio licencu za drugoligaško natjecanje. Gorčinom je to napunilo čelnog čovjeka Zadra Svetka Ćustića koji se obrušio na strukture HNS-a.

- Postoji jedna osoba koja ciljano radi protiv Zadra. To je predsjednica komisije za licenciranje Ivančica Sudac. Ona je osoba koja mrzi sve što je zadarsko. Služi se s lažima da bi bilo po njezinom i ona je isključivi krivac za cijelu situaciju. Dokumentaciju ostalih klubova je zaprimala poslije isteka roka i na temelju nje im odobrila licencu, dok je nama rečeno da poslije roka ništa ne moramo slati jer se neće ni razmatrati. Da ne spominjem sve opstrukcije koje nam je radila, od optužbi da ne odgovaramo na njezine pozive i mailove pa nadalje... - rekao je Svetko Ćustić pa dodao:

Što se prve momčadi tiče, sezona je bila dosta naporna, na trenutke turbulentna, ali u konačnici uspješna. Ostvarili smo ono što je bio osnovni cilj, stabilizirali momčad u Drugoj ligi, završili u sredini tablice na osmom mjestu i to je najvažnije. A posebno mi je drago da smo u završnom dijelu sezone, dolaskom gospodina Mislava Karoglana igrali prema mišljenju mnogih možda i najbolji nogomet u ligi. I u svemu tome su vrlo aktivno sudjelovala i naša tri juniora, koji su debitirali u Drugoj ligi i imali vrlo zapaženu minutažu. Definitivno je stvorena baza i temelj za dobre rezultate u budućnosti i mislim da, uz kvalitetnu doselekciju igrača, sljedeće sezone možemo ići prema gore. Naravno, sve pod uvjetom da nam se omogući natjecanje u Drugoj ligi.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Kompletno izvješće o radu omladinske škole napravit ćemo po službenom završetku sezone, ali već sada mogu reći da su rezultati i rad na svim poljima za svaku pohvalu. Od postavljanja novog sustava i programa rada, preko samih sportskih rezultata na službenim natjecanjima i turnirima pa do radova na infrastrukturi, odnosno uređenju igrališta Bagat, gdje smo napravili stvari koje u posljednjih 50 godina nitko nije. Uostalom, sve to se može na dnevnoj bazi pratiti putem našeg portala i društvenih mreža. Trenutačno su nam u fokusu kvalifikacije za Prvu HNL pionira i kadeta, gdje naši momci u nedjelju u polufinalu igraju protiv Cibalije. Nadamo se najboljem i to bi zaista bila jedna kruna cijelog rada ove sezone.

'Vrijeđate uspomenu na preminulog sina'

Zbog svega su se prozvanima osjetili u HNS-u pa su odlučili reagirati priopćenjem kojeg donosimo u cijelosti.

"G. Ćustić je u današnjem obraćanju medijima nakon održane sjednice Nadzornog odbora NK Zadar izrekao niz uvredljivih, netočnih i vjerujemo utuživih tvrdnji na račun voditeljice Odjela međunarodnih poslova i licenciranja u HNS-u, Ivančice Sudac.

Hrvatski nogometni savez najoštrije osuđuje takav verbalni napad na gđu Sudac koji se može smatrati licemjernim. U klasičnom primjeru argumentacije ad hominem, g. Ćustić pokušava stvarne razloge zbog kojih NK Zadar nije dobio licencu za natjecanje u 2. HNL prikazati kao subjektivne stavove jedne osobe. Rastužuje nas činjenica da pritom ne bira sredstva, pa čak ni uspomenu na svog preminulog sina, što smatramo uistinu neprimjerenim.

Postupak licenciranja lišen je bilo čije subjektivnosti, zbog čega i postoji Žalbeno tijelo u kojem gđa Sudac niti ne sudjeluje, pa su optužbe u startu deplasirane i promašene. Postupak je transparentan i jasan te se svake godine provodi sukladno svim pravilnicima HNS-a - kako 2008., tako i ove godine. NK Zadar nije zadovoljio uvjete za licencu, što su utvrdila dva neovisna tijela u ovom postupku, i upravo to je tema kojom bi se trebao baviti Nadzorni odbor NK Zadar. Štoviše, čak je i sam g. Ćustić priznao nakon odluke kako NK Zadar nije zadovoljio kriterije za licencu, što dovoljno govori. Stoga se i ovaj napad može protumačiti prvenstveno kao pritisak na Vijeće sportske arbitraže.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Rukovodstvo HNS-a u potpunosti stoji iza Odjela za licenciranje i svih povezanih tijela, kao i iza jedne od svojih ključnih i najpoštovanijih djelatnica. Odluke HNS-ovih tijela za licenciranje u niz su navrata potvrđene od drugih instanci, poput onih Hrvatskog olimpijskog odbora i hrvatskih sudova. Postupak licenciranja dobivao je najviše ocjene Uefe, kao i klubova koji u njemu sudjeluju te je više puta potvrđeno da su kroz taj postupak hrvatski klubovi itekako unaprijedili unutarnje procese i organizaciju.

Nadalje, o gđi Sudac dovoljno govori iznimna međunarodna karijera. Ove je godine po drugi puta izabrana za prvu dopredsjednicu Uefine Komisije za licenciranje, a prošle sezone postala je prva žena koja je bila delegat na finalnoj utakmici muškog klupskog natjecanja (Atletico Madrid - Marseille). Drugim riječima, g. Ćustić usmjerio se na sasvim pogrešnu osobu.

Hrvatski nogometni savez poduzet će disciplinske i pravne korake kako bi zaštitio integritet i ugled gđe Ivančice Sudac, kao i neovisnost tijela za licenciranje."