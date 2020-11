\u0160uker je dodao kako mu se ne svi\u0111a \u0161to se HNS \u010desto dovodi u negativni kontekst, a smatra kako je to nepravedno obzirom na sve \u0161to su u prethodnim godinama napravili u Hrvatskoj.

<p>Broj zaraženih korona virusom je u Hrvatskoj sve veći, a posebno loša situacija je na području Varaždina. U posljednjih tjedan dana u Varaždinskoj županiji je 1957 novozaraženih.</p><p>Bolnice su krcate, slobodnih kreveta skoro da nema, fali oprema, a svaka pomoć je dobro došla.</p><p>Predsjednik HNS-a <strong>Davor Šuker </strong>i izbornik 'vatrenih'<strong> Zlatko Dalić</strong> su došli u Varaždin gdje su varaždinskoj bolnici predali vrijednu donaciju za borbu protiv korona virusa. </p><p>- Zahvalan sam svim ljudima koji rade u varaždinskoj bolnici. Puno ljudi je volontiralo. Kada izađemo iz ove situacije volio bih da budu naši gosti kada budemo igrali u Varaždinu ili nekom drugom gradu. Volio bih da su svi Savezi u Hrvatskoj kao HNS. Teška su vremena, nas muči nacionalni stadion. Nama treba pristojan stadion. Neka se zove bilo kako. Ako je itko pričao o lošoj infrastrukturi, onda sam to ja. Već me boli glava - rekao je predsjednik HNS-a <strong>Davor Šuker</strong> pa nastavio:</p><p>- Svatko želi nogomet iskoristiti na jedan dan. HNS je ponosan na sve što je napravio i zaradio i sve što je platio. A što se tiče infrastrukture, prepustimo politici. Da biste izgradili kuću u Varaždinu potrebna vam je dozvola. Mi možemo pomoći s novcem, ali sutra ćemo ga možda već potrošiti. Na uređenje terena, na uređenje travnjaka, na uređenje umjetnih trava. Uložili smo novac u naše nogometne klubove, da pomognemo kvaliteti klubova izdvojili smo od stadionskog novca - kaže on.</p><p>Šuker je dodao kako mu se ne sviđa što se HNS često dovodi u negativni kontekst, a smatra kako je to nepravedno obzirom na sve što su u prethodnim godinama napravili u Hrvatskoj.</p><p>- Kada dođe EP i SP i dođe nekoliko milijuna nečega. Uvijek nas ubacite u neku baru i močvaru. Pogledajte gdje je nogomet sada. Što je Dalić napravio s igračima u Rusiji. Ulaganja koja smo napravili i za koja se borimo. Od države dobijemo milijun i pol kuna. Skoro ništa. Mi vodimo sve transparentno - kazao je Šuker.</p><p>Za razgovor s novinarima nije pak bio raspoložen izbornik Dalić koji je stajao sa strane.</p><p> </p>