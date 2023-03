HNS se prisjetio emotivne fotografije sa SP-a: 'To je fotka godine. Evo, naježio sam se'

Joško Gvardiol hrvao se s robusnim Lukakuom na SP-u u Katru protiv Belgije i spasio čisti gol krajem utakmice. S onom maskom na glavi izgledao je kao da je spreman na rat, no kada je utakmica završila i kada ju je skinuo, do izražaja je opet došla ona njegova dječačka zaigranost. Tek mu je 19, a igrao je kao da mu je četvrto Svjetsko prvenstvo.

Nakon utakmice otišao je do tribina i završio u zagrljaju majke Sanje koja ga je zajedno s obitelji vjerno bodrila cijelu utakmicu. Uronio je u majčin čvrsti zagrljaj, scene koje su razgalile sve.

Foto: John Sibley/REUTERS

Jedna je od fotografija koja je obilježila nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, a nje se tri mjeseca nakon uspješnog Mundijala prisjetio i HNS. Fotografija je osvojila četvrto mjesto u izboru HNS-a za najbolju fotografiju povezanu s nastupima 'vatrenih' na SP-u. Slika koja nas na trenutak vraća u bajni prosinac su reprezentativci opet ujedinili cijelu Hrvatsku fantastičnim nastupima. Na kraju je oko njihova vrata osvanula brončana medalja.

- Baš mi je bilo toplo oko srca kad sam vidio tu fotografiju i zato je Joško najbolji stoper na svijetu. Ne možeš biti kompletan, a da nemaš takve osjećaje. To je slika naše reprezentacije, evo sad sam se naježio. To je fotka dana, mjeseca, godine. Dobiti takvoga igrača i sina, skromnoga, na takvom nivou je rezultat odgoja i vjere. I to je jako važno - govorio je nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bio je to susret u kojem je Hrvatska ozbiljno visjela. Romelu Lukaku imao je nekoliko velikih prilika, a krajem utakmice bio je sam pred golom, Livaković je praktički već bio matiran, ali odnekud je izniknuo Gvardiol i izbio loptu. Trenutak koji je, vrlo vjerojatno, spasio 'vatrene' ispadanja. Susret je završio 0-0, plasirali smo se u osminu finala i ostalo je, kako se često veli, povijest o kojoj ćemo još godinama sa sjetom pričati.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

- Joško je najbolji stoper na svijetu, i na to možemo biti ponosni. Ima odličnu podršku Lovrena na terenu i izvan njega, a tu je sa savjetima i potporom i Vida te me raduje vidjeti koliko dobro funkcioniraju zajedno i pomažu jedan drugome - kazao je tada Dalić.

I nije pogriješio. Dejan Lovren se umirovio, blizu odlaska je i Domagoj Vida, a ključevi obrane ostat će u sigurnim rukama. U senzacionalnom Jošku Gvardiolu koji će godinama predvoditi našu reprezentaciju.

Najčitaniji članci