Prije više od dva mjeseca glavna tema u hrvatskom nogometu bila je sporna snimka suca Ivana Bebeka. Bebek je na audiosnimci s javnosti nepoznatom osobom komentirao nedosuđeni penal na Marku Livaju u susretu Hajduka i Lokomotive u sklopu 1. HNL, ali je i vrijeđao novinara Dalmatinskog portala Blaža Duplančića.

Sugovorniku je pričao i o atmosferi u Splitu te se kritički osvrnuo na navijače, a zbog svega se ispričao na konferenciji za novinare.

Zbog kršenja Kodeksa o ponašanju djelatnika na navedenoj snimci, HNS je pokrenuo disciplinski postupak protiv riječkog suca, a Disciplinska komisija ga je kaznila sa zabranom suđenja i obavljanja svih nogometnih funkcija u trajanju od četiri mjeseca.

Očekivano, Bebek nije prihvatio kaznu pa je uložio žalbu. Komisija za žalbe HNS-a sastala se 17. studenog, no sve do srijede nije bio poznat rezultat žalbe. Kako doznaju Sportske novosti, HNS se smilovao suspendiranom sucu te kaznu smanjio s četiri na dva mjeseca. Komisija je uzela u obzir ispriku i ranije nekažnjavanje pa je odlučila prepoloviti kaznu.

Kako je kažnjen 7. listopada, to znači kako mu je kazna istekla prije tjedan dana. Do kraja polusezone je ostalo još jedno kolo pa ga sigurno neće biti na travnjacima HNL-a, ali ako ostane na listi, o čemu odlučuju Komisija za suce i Izvršni odbor HNS-a, opet će dijeliti pravdu na utakmicama jer je kaznu odradio. Spominjala se kazna od šest mjeseci, čak i kraj karijere, ali kazna je ekspresno smanjena i Bebeka ćemo uskoro vidjeti na dužnosti.

Podsjetimo, prije skoro tri mjeseca u medijima se pojavila audiosnimka na kojoj je Ivan Bebek, glavni sudac utakmice Hajduk - Lokomotiva (1-0) na kojoj komentira mogući penal na Marku Livaji te govori, između ostalog, kako bi "najbolje bilo da krenemo utakmicu s 2-0 na Poljudu kako navijački puk Hajduka ne bi mijaukao".

- Ta situacija... Livaja se okreće i ovaj digne ruke, dolazi do nekog kontakta po nozi, ali Livaja svoju desnu nogu gura malo u desno, dođe do kontakta i onda se ta noga odbije od tog kontakta i onda sam sebi zapne nogu. To što je on sam sebi zapeo nogu, to bi i bio penal da je taj kontakt stvarno bio, da Livaja nije svojom kretnjom jednako došao do suparnika kao i suparnik do njega. To meni nije kazneni udarac i ne može biti. Odnosno, da ga sviraš može proć, ali mislim da to nije kontakt za prekršaj - objasnio je glas sa snimke, koji pripada Ivanu Bebeku.

Na snimci objašnjava i da je potražio stručno mišljenje od strane splitskih novinara. Osim toga, novinara jednog portala grubo vrijeđa nazivajući ga "štenetom koji je bio oslobođen tjelesnog" i "smećem".