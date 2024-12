HNS: Šibenik je protiv Hajduka trebao dobiti tri crvena kartona

Hajduk i Rijeka na vrhu sa sedam bodova viška u odnosu na Dinamo. Rezime je to jesenskog dijela sezone nakon što su u nedjelju odigrane sve utakmice 18. kola HNL-a. Domaća nogometna scena ide na stanku do 24. siječnja, a do tada će sportski direktori raditi na pojačanjima i jačanju momčadi za nastavak neizvjesne i uzbudljive sezone.

Zastor nad jeseni spustili su Šibenik i Hajduk (1-2) u iznimno čvrstoj i ratobornoj utakmici. Sudac Ante Čulina pokazao je čak dva crvena kartona domaćoj momčadi, a veliku grešku napravio je što nije i treći. Mišljenje je to Sudačke komisije koja je objavila analizu suđenja za posljednje kolo u ovoj godini.

Situacija br. 1: OSIJEK - ISTRA (84. minuta); situacija za kazneni udarac

Kada je gostujući napadač br. 11 dodao loptu s lijeve strane domaćeg kaznenog prostora, Osijekov branič br. 13 upustio se klizećim startom u borbu za loptu sa suparnikom. S obzirom na kasni klizeći start, branič je lagano dodirnuo gornji dio suparnikove lijeve noge, točno iznad granične crte kaznenog prostora. Sudac je mogao sankcionirati ovaj neoprezni kontakt, no prema našim smjernicama s početka sezone, Sudačka komisija slaže se s nedosuđivanjem kaznenog udarca za takav kontakt te u potpunosti podržava izostanak intervencije VAR-a radi pregleda snimke na terenu. Od početka sezone pokušavamo zadržati dosljednu, visoku razinu kriterija vezanih za startove u kaznenom prostoru.

Situacija br. 2: ŠIBENIK - HAJDUK (39. i 48. minuta); drugi žuti karton

39. minuta: domaći igrač br. 36. upustio se u borbu za loptu preoštrim klizećim startom. S obzirom na brzinu i snagu, sučeva je odluka da pokaže žuti karton bila i očekivana odluka.

48. minuta: isti domaći igrač br. 36 klizeći je startao na suparnika na lijevoj strani terena, blizu granične crte. Nekontroliranim obrambenim startom udario je suparnika, drugom nogom. S obzirom na brzinu i snagu udarca te kontakt po nozi, start se mora smatrati preoštrim te zaslužuje drugi žuti karton.

Sudačka komisija u potpunosti podržava isključenje domaćeg igrača br. 36.

Situacija br. 3: ŠIBENIK - HAJDUK (67. minuta); težak prekršaj

Domaći vezni igrač klizeći je startao na suparnika. Igrač niti u jednom trenutku nije dodirnuo loptu, a otvorenim čepovima i ispruženom nogom snažno je udario iznad suparnikovog gležnja. Domaći je igrač ugrozio sigurnost suparnika te je zaslužio biti isključen.

U takvoj situaciji, prema našim razmatranjima o zaštiti i sigurnosti igrača, Sudačka komisija očekuje intervenciju VAR-a kako bi sudac pregledao situaciju. Za Sudačku komisiju, bila je jasna i očigledna pogreška ne pokazati crveni karton za ovaj težak prekršaj.

Situacija br. 4: ŠIBENIK - HAJDUK (96. minuta); težak prekršaj

Domaći branič br. 15, koji je već ranije opomenut, startao je na suparnika udarivši ga nogom u glavu. Upotrijebio je snagu i intenzitet kako bi pokušao igrati loptom, no nije kontrolirao svoju nogu, niti pazio na suparnika. Takav pokret nogom prema glavi te intenzitet udarca ne smiju se više tolerirati na terenu za igru te je domaći branič trebao biti isključen zbog teškog prekršaja. Sudačka komisija za takav težak prekršaj očekuje izravni crveni karton, odnosno intervenciju VAR-a kako bi sudac pregledao situaciju. Za Sudačku komisiju, bila je jasna i očigledna pogreška ne pokazati crveni karton za ovaj težak prekršaj.

Sigurnost igrača sucima mora ostati jedan od najvećih prioriteta.