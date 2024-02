HNS: Žalimo zbog Bobanova odlaska, ali stojimo uz Čeferina

Na Uefinom kongresu u četvrtak bit će izglasana promjena Statuta prema kojem će Aleksandar Čeferin imati pravo na četvrti mandat, što dosad nije bilo moguće. Upravo zbog toga je Zvonimir Boban podnio ostavku, razlog je bilo neslaganje s takvom odlukom Čeferina. I napustio je poziciju direktora nogometa.

Jedni ga vide u Dinamu, drugi pak smatraju da želi na mjesto predsjednika Uefe, no Boban je ostao zagonetan. HNS se u međuvremenu morao opredijeliti hoće li podržati Slovenca, a upravo su to i učinili. Ruku na srce, to je bila jedina logična odluka jer je, kako saznajemo, Čeferina podržalo 54 od 55 nacionalnih saveza. Navodno su jedino Englezi bili protiv.

Predsjednik Marijan Kustić dobro je odlučio da u ovoj situaciji nije pametno ići protiv Čeferina i ogromne većine nacionalnih saveza jer bi nam se to moglo obiti o glavu. Čeferin je sigurno predsjednik do 2027., a gotovo izvjesno je da će na tom mjestu ostati i do 2031.

- Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza izrazio je žaljenje zbog odlaska Zvonimira Bobana s rukovodeće funkcije u Uefi, koju je obnašao od 2021. godine. Savez poštuje takvu odluku, a koja neće utjecati na nastavak kvalitetne suradnje Uefe i HNS-a na dobrobit hrvatskog i europskog nogometa.

Izvršni odbor detaljno je razmotrio točke dnevnog reda Kongresa te će podržati predložene odluke. Istaknuta je važnost jedinstva europske nogometne obitelji te daljnja podrška aktualnom vodstvu Uefe koje uspješno rješava izazove pred europskim nogometom, a ujedno je i dokazani partner HNS-u. - stoji u priopćenju HNS-a.

Na ruku Čeferinu ide da je odluka o tri mandata donijeta nakon 1. srpnja 2017., što znači da se Čeferinu neće računati prvi mandat iz 2016. Prva kandidatura je ona iz 2019., druga iz 2023., a treća će biti 2026. Jer, Čeferin će u ova tri mandata umjesto 12 godina odraditi 10,5, pa bi četvrti, odnosno treći mandat, bio nešto kao nadoknada.