Rekao je Nenad Šoštarić da su već imali rezervirane karte za let kući, štoviše, hotelsku rezervaciju imali su do 9. prosinca! Ne samo da su morale ishoditi nove, već 11 dana kasnije hrvatske rukometašice igraju za prvu medalju u povijesti.

Opisana, a ubrzo i opjevana (!) danska bajka završava danas, nadamo se sa sretnim završetkom, ali prije nego završi današnjom utakmicom za broncu protiv Danske (15:30), treba se još jednom podsjetiti na proteklih 15 dana i kako su "Kraljice šoka" šokirale rukometnu Europu...

Hrvatska - Mađarska 24-22

Do tog 4. prosinca Google još nije imao puno posla s imenima Tee Pijević, Larisse Kalaus, pa čak i Ćamile Mičijević, Ane Debelić, Katarine Ježić... Tog dana počela je erupcija, spoznaja da "pa, čekaj, neka Hrvatska igra na Euru", pratitelji na Instagramima naših djevojaka počeli su stajati u red kada su priredile prvu senzaciju Eura na kojem nikoga nisu pobijedile od 2014. Pa onda jesu Mađarsku, reprezentaciju koja ima najdominantniji klub Europe zadnjih deset godina u Györu, kojoj je rukomet sport od nacionalnog interesa i tako dalje, i tako dalje. Mičijević je dobila nagradu za igračicu utakmice, Pijević otvorila lov na žive lopte...

Hrvatska - Nizozemska 27-25

Ako već poslije Mađarske Europa nije ozbiljno shvatila Hrvatice, e tad jest. I svjetske prvakinje su se upoznale s nečim što se zove hrvatsko srce i zajedništvo. Isto vrijedi i za Teu Pijević koja je postala apsolutna senzacija Eura i hrvatskih medija svojom sposobnošću hvatanja živih lopti, protiv Nizozemske upecala ih je sedam. Mičijević je zabila šest komada, ali zasjala je Larissa Kalaus s devet golova iz deset pokušaja. Već smo tada osigurali drugi krug, što se nije dogodilo punih deset godina. Drugi veliki razlog za ples i pjesmu u autobusu.

Hrvatska - Srbija 25-24

Mi smo igrali za sva četiri boda u drugom krugu, Srbija za prolazak u isti. Nismo dobro otvorili, ali serijom 7-1 sve smo okrenuli na svoj mlin. U Dori Krsnik dobili smo i treću junakinju jer osim što je stigla zabiti šest golova, u džep je nakon Hafre i djelomično Abbingh strpala i Stoiljković. Završnica ove utakmice bila je najdramatičnija od svih. Srbija je imala napad za izjednačenje, ali Ana Debelić ukrala je loptu i, kako je Nizozemska pobijedila Mađarsku, poslala Srbiju kući.

Hrvatska - Rumunjska 25-20

Ćamila, Tea, Larissa, Dora pa Vale. Zapravo, Vale s onoga svijeta. To što je naša Kninjanka (još jednom, ne Sinjanka), napravila Rumunjskoj, u kojoj igra, bilo je za prste polizati. Sedam golova, a skoro svaki za špice. Čak je i kapetanica Keti Ježić, koja je igrala u rumunjskom Baia Mareu, još malo pomogla s četiri gola. Trenutak karijere doživjela je Lucija Bešen koja je obranila sedmerac Christini Neagu, za informaciju, četiri puta najboljoj igračici svijeta... Prva utakmica u kojoj smo i prije 60. minute mogli zaključivati izvještaj.

Hrvatska - Norveška 25-36

Nakon četiri pobjede s kojima smo dotakli sedmo nebo, Norvežanke su nam malo spustile nadmorsku visinu. Kada je Larissa Kalaus u 32. minuti zabila za 17-16, nije baš, doduše, bilo nalik legendarnom "spusti se, Franjo", ali nije bilo ni tako daleko. Nažalost, Norvežanke smo naljutili kao tada Amerikance i završilo je malo ružnije nego je trebalo. Tea Pijević je sjedila na klupi i uskakala samo za sedmerce. Jedan je obranila Nori Mork, a njoj samo posebni brane.

Hrvatska - Njemačka 23-20

Utakmica generacije, utakmica za povijesno polufinale Europskog prvenstva i plasman na Svjetsko prvenstvo dogodine. Hrvatskoj je igrao i poraz do jednog gola razlike, a protivnik je bila reprezentacija koju nikad nismo pobijedili u službenoj utakmici. Ništa zato! Tek u 40. minuti Njemačka je zabila prvi gol u drugom poluvremenu, a dotad je Hrvatska već bila "auf wiedersehen". Punih 27 minuta nismo primili gol iz igre, Tea Pijević završila je s 50 posto obrana, njih 16. Sen-za-ci-o-nal-no!

Hrvatska - Francuska 19-30

Nova utakmica generacije i prva u kojoj su djevojke - koliko ga god odbijale - osjetile pritisak koji ih je učinio prelakim plijenom aktualnim europskim prvakinjama. Već na poluvremenu (15-5) to je bila izgubljena utakmica, tih pet golova novi je negativni rekord u polufinalima europskih prvenstava. No, ako ste mislili da su dugo tugovale, ne. Već pred ponoć u hotelu fešta jer kapetanica Keti Ježić imala je rođendan, a to se mora proslaviti.