Hoće li Đoković dobiti kaznu za političke poruke u Francuskoj?

Službeno: politici nema mjestu u sportu.

Međutim, stvarnost je nešto drugačija... I svi to dobro znaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Primjera ima nebrojeno, a najsvježiji je zabrana ruskim i bjeloruskim klubovima i sportašima (nekima još uvijek) da participiraju u određenim natjecanjima. Iako su mnogi od njih stali na stranu mira i osudili rusku invaziju na Ukrajinu.

Mir zagovara i Novak Đoković. No, istovremeno šalje političke poruke na osjetljivu temu usred eskalacije sukoba na sjeveru Kosova. A njegove riječi i djela imaju veći odjek u svijetu, nego srpskog predsjednika Aleksandra Vučića...

"Kosovo je srce Srbije, stop nasilju", napisao je Đoković flomasterom na kameru nakon pobjede u 1. kolu Roland Garrosa i tako, po tko zna koji put, svojatao međunarodno priznatu državu.

Sad zamislite da neki ruski sportaš napiše "Mariupolj je srce Rusije". 'Razapeli' bi ga, i to s pravom. A pitanje je hoće li se to dogoditi Novaku Đokoviću, čije su slične izjave već prolazile bez kazne. No, Srbin je to sada prvi put napravio na sportskom terenu, pa pitanje stoga glasi: hoće li organizatori Roland Garrosa, ili čelnici ATP-a, kazniti ili barem upozoriti Đokovića?

Foto: CLODAGH KILCOYNE