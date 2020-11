- Treniraj sve dok tvoji idoli ne postanu tvoji rivali\u00a0- napisao je Josip Juranovi\u0107 uz sliku s Cristianom Ronaldom koju je objavio na svom Instagram profilu.

Hoće li Juranović konkurirati za Euro? 'Treniraj sve dok tvoji idoli ne postanu tvoji rivali'

<p><strong>Josip Juranović (25)</strong> jedan je od najvećih dobitnika reprezentativnog mjeseca. Desnog beka poljske <strong>Legije</strong> dugo nije 'bilo ni na mapi' u vizijama Zlatka Dalića, a onda je protiv Turske, Švedske i Portugala skupio tri nastupa, na terenu bio čak 226 minuta.</p><p>I za sva tri nastupa dobio pozitivne kritike. Hrvatski izbornik proteklih je mjeseci na toj poziciji, u izostanku Šime Vrsaljka isprobavao brojne igrače (Jedvaj, Vida, Bartolec, Uremović, čak i Brekala), a sada se za to mjesto izborio Josip Juranović.</p><p>Bivši nogometaš Hajduka bio je protiv Šveđana jedan od najbolje ocijenjenih hrvatskih igrača, dok je i više nego korektnu partiju pružio i protiv Portugala. Tu se borio i s velikim Cristianom Ronaldom, sudjelovao u akciji za drugi gol Kovačića, a krajem prvoga dijela promašio i jedan veliki zicer glavom. Josip Juranović po povratku iz Splita je u zračnoj luci još jednom 'naletio' na Cristiana Ronalda, te se slikao s legendarnom 'sedmicom' Portugala.</p><p>- Treniraj sve dok tvoji idoli ne postanu tvoji rivali - napisao je Josip Juranović uz sliku s Cristianom Ronaldom koju je objavio na svom Instagram profilu.</p><p>Hrvatski nogometaš ovoga je ljeta splitski <em>Hajduk </em>zamijenio varšavskom Legijom za koju je do sada skupio 10 službenih nastupa (781 odigranu minutu), a na svom kontu ima po jedan gol i asistenciju. Svojim nastupima za 'kockaste', Juranović je dobio 'palac gore' i kod Zlatka Dalića, pa se 25-godišnji bočni igrač sada s pravom nada pozivu i za nova reprezentativna okupljanja koja su na rasporedu u ožujku.</p><p>Za reprezentaciju je debitirao 2017. godine te ukupno odigrao pet utakmica. A hoće li biti pozvan na Euro? Ostavio je najbolji dojam uz Filipa Uremovića na desnoj strani, ali još je rano za reći. No zato pitamo vas. Je li Juranović zaslužio poziv?</p>