Hoće li Modrićev ples u Realu još potrajati? 'Želi ostati i buni se. Novi ugovor ne bi bio ludost'

Nije to bio posljednji ples omalenog čarobnjaka, kako su mnogi mislili. Štoviše, pokazao je on i da će u 40. godini bez problema moći nositi Real Madrid. Zove Dinamo, MLS i saudijski klubovi nude mu milijune, ali želja Luke Modrića oduvijek je jasna. Završiti karijeru na Santiago Bernabeuu. A hoće li, ovisi o klubu.

Pokretanje videa... 00:40 Stan Luke Modrića u Zagrebu | Video: 24sata/Video

Hrvatski reprezentativac odigrao je još jednu briljantnu utakmicu u pobjedi protiv Barcelone (3-2) i natjerao Florentina Pereza da se zamisli i pred našeg maestra stavi novi ugovor koji će ga zadržati u Realu još godinu dana. A to znači možda do kraja karijere.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Kao što je slučaj gotovo svake sezone, ovo je razdoblje kada se diskutira o Lukinom ostanku, dok sve strane šute i čekaju kraj sezone. A do tada će kružiti svakakve (dez)informacije. Španjolska Marca ishvalila je Luku.

- Modrić želi ostati u klubu i buni se svojim nogometom protiv svih koji pretpostavljaju da će napustiti klub 30. lipnja. Njegove izvedbe protiv Manchester Cityja i Barcelone dokazuju da je daleko od mirovine na koju bi netko mogao pomisliti zbog njegovih godina. Hrvat iz utakmice u utakmicu pokazuje da je jedinstven nogometaš i rasprava u Realu počela se rasplamsavati. Iako su svi u Realu njegov odlazak shvaćali kao gotovu stvar, njegove izvedbe, želja da nastavi i činjenica da nikakvih razgovora nema znače da ni jedan scenarij nije isključen - piše Marca.

Real nikada nije produžavao ugovore sa starijim igračima. Sve do Modrića. Nema više ulogu u momčadi kao nekada, ali njegova vrijednost za Real je neopisiva. Od mentora mlađim igračima, autoriteta u svlačionici do genijalca koji ulaskom s klupe može preokrenuti stvari na terenu. Malo tko ima takvu klasu da dirigira utakmicu po svome tempu i iskustvom smiri suigrače kada to zatreba. Pokazao je protiv Barcelone da i dalje može biti starter. Fizička sprema ionako nikada nije bila problem. Bez obzira što će u rujnu napuniti 39 godina, Luka bi i dalje mogao biti od velike važnosti Realu. A dive mu se svi. Navijači, suigrači, protivnički igrači.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

- Santiago Bernabeu uopće ne dvoji oko toga bi li Modrić trebao ostati. Plješće mu se na svakoj utakmici iz ljubavi i divljenja koje budi svojim talentom. Modrić (38) je i dalje ključan svaki put kad zaigra. Zato produženje ugovora s njim nije ludost, posebice doda li se njegovoj nogometnoj vrijednosti značaj koji ima u svlačionici. Momčad je u fazi transformacije, Kylian Mbappe je pred vratima svlačionice, a mladi igrači Reala i dalje trebaju smjernice igrača kao što su Modrić i Toni Kroos, uzori momčadi.